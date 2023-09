Jak vybělit zašlé utěrky? Geniální trik s olejem funguje i na staré fleky

V kuchyni se žádná hospodyňka neobejde bez čisté utěrky, kterou používá na utírání nádobí nebo na přenášení horkých hrnců. Časem ale bílá barva zešedne a před skvrnami ji také neuchráníte. Než utěrku ale definitivně odepíšete a hodíte do koše, vyzkoušejte ještě jeden snadný trik. Budete z něj nadšení.

Staré kuchyňské utěrky, které jsou oprané, zešedlé a plné nevypraných fleků, už možná nevypadají nejlépe, ale pořád dokážou krásně posloužit. Proč jim však nenavrátit jejich bělost a čistotu, když to jde tak jednoduše? Možná vás to překvapí, ale klasický olej s jedlou sodou dokážou s utěrkou opravdové zázraky. Tento trik si přímo zamilujete a na nákup nových utěrek rychle zapomenete.

Podívejte se na video Ládi Hrušky na kanálu FTV Prima na YouTube, který si pro vás připravil vychytávku na čištění zašlých utěrek:

Vyvářka podle babiček

Taky si někdy říkáte, jak to ty naše babičky dělaly, že měly vždy utěrky zářivě bílé? Jejich trikem byla obyčejná vyvářka s trochou pracího prášku nebo mýdla. Pokud ale vaše utěrky nikdy nic podobného nezažily, nejspíš to pro ně bude pouze slabá pomoc. Na scénu proto přichází účinnější trik, který si zaručeně se vším poradí.

Utěrka bez fleků

Žádná utěrka se za svoji životnost nevyhne všem nečistotám. Když se tak stane a skvrny se nevyperou, nechytejte se za hlavu. Několikrát přepraný flek, který ne a ne zmizet, má také svou slabinu. V hlavní roli proto bude hrát jedlá soda, která vrátí utěrce zářivě bílou barvu, a olej, jenž na sebe naváže veškeré nečistoty.

I zašlé utěrky mohou vypadat opět jako nové. Zdroj: karinrin/Shutterstock.com

Namáčení přes noc

Nejdříve si přichystejte lavor, ve kterém necháte utěrku namáčet přes noc, jedlou sodu, olej a prací prášek. Naplňte lavor horkou vodou a vložte do něj utěrku. Poté přisypte jednu odměrku pracího prášku a po dvou polévkových lžících jedlou sodu a olej. Do vody k utěrce můžete přidat rovněž ocet, který má dezinfekční účinky. Vše nakonec pořádně promíchejte, utěrku vymáchejte a nechte odležet do druhého dne.

Praní a sušení utěrky

Odmočenou utěrku další den dejte rovnou do pračky a vyperte na 60-90 °C. Čistou utěrku poté pověste nejlépe ven na sluníčko, kde nejenže krásně provoní, ale sluneční paprsky jí ještě pomohou více vybělit. Jakmile utěrka uschne, nebudete věřit vlastním očím.

Na praní utěrky není nic složitého, jen musíte znát ty správné suroviny. Zdroj: 123RF

Mikrovlnka také pomůže

Osvědčeným trikem, jak zašlou utěrku vybělit, je rovněž za pomoci mikrovlnné trouby. Starou utěrku vložte do igelitového sáčku, přilijte vodu a pár kapek jaru. Otevřený sáček i s utěrkou a vodou vložte do mikrovlnky a pusťte nejvyšší výkon na 1-2 minuty. Následně utěrku vyperte a usušte na sluníčku.

