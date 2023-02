Geniálně jednoduchý trik Ládi Hrušky, jak vybělit utěrky

Hromadí se vám doma staré utěrky, které již na první pohled nezáří bělostí? Vdechněte jim nový život! Poradíme vám, jak je vybělit způsobem, který doporučuje věhlasný propagátor užitečných a levných vychytávek Láďa Hruška.

Na zašlé a zaprané utěrky není moc radostný pohled, ale zbavovat se jich nemusíte. Pokud chcete, aby byly stále krásné a nemuseli jste se za ně stydět, stačí se o ně správně postarat. Zkuste to s ingrediencemi, na které nedaly dopustit už naše babičky. Uvidíte, že vám i s starší utěrky budou v kuchyni ještě dlouho dělat potřebnou službu. Možná budete překvapeni, ale na utěrky platí i olej, který na sebe naváže veškeré nepotřebné nečistoty.

Jak nejlépe vyprat a vybělit utěrky, se můžete podívat ve videu:

Udělejte ze starých utěrek „nové“

Ať chcete nebo ne, po jisté době používání ulpívají na utěrkách mnohé nečistoty a stopy po vaření. Bohužel ne vždy při vyprání všechny zmizí a utěrky vypadají zašlé. Místo bílé utěrky se zpravidla jedná o šedomodrý nevzhledný kus látky, někdy i s odstíny vařeného jídla. Ovšem sněhobílý nádech se jim dá vrátit a nebudete k tomu potřebovat žádné drahé moderní vymoženosti. Zkuste to tak, jak to dělaly už naše babičky, které neměly ani pračky.

Jedlá soda i ocet jsou velkými pomocníky při bělení utěrek. Zdroj: shutterstock.com

Špinavé utěrky perte začerstva

Utěrky se snažte udržovat v co největší čistotě, přece jenom se týkají kuchyně, vaření a jídla. Zpravidla se utěrky používají nejen na utírání nádobí, ale běžně i k utírání rukou a pracovních ploch, někdy i jako ochrana namísto chňapky. Velmi snadno se tudíž zašpiní. Jakmile k tomu dojde, ješte týž den utěrku alespoň namočte do teplé vody, aby se skvrny nezažraly.

Trik našich babiček od Ládi Hrušky

Pokud chcete mít staré utěrky zase jako z alabastru, namočte je do roztoku ze surovin, které veškerou špínu snadno uvolní. Do lavoru s teplou vodou přidejte nejprve větší odměrku klasického pracího prášku a přidejte 2 polévkové lžíce jedlé sody, která nejenže bělí, ale také dezinfikuje a uvolňuje mastnotu. Následně ještě přidejte 2 polévkové lžíce klasického octa a stejné množství klasického stolního oleje, který pochytá veškeré nečistoty. Utěrky nechte v roztoku namočené alespoň 6 hodin. Pak je vyperte na běžný 90 °C program.

Zabírá i žlučové mýdlo

Špinavé utěrky důkladně potřete žlučovým mýdlem po obou stranách a vložte je do lavoru s teplou vodou. Nechte je namočené až do té doby, než budete prát. Není od věci je lehce promnout v rukách. Samozřejmě lze využít i dnes tolik nabízené mýdlové vločky, které necháte v teplé vodě před namočením utěrek rozpustit.

Špinavé utěrky důkladně potřete žlučovým mýdlem po obou stranách a vložte je do lavoru s teplou vodou. Zdroj: shutterstock.com

Jedlou sodu posilněte šťávou z citronu

K této čisticí metodě můžete využít šťávu z čerstvého citronu, ale i koupenou vylisovanou šťávu ve známé žluté lahvičce. Nalijte ji do lavoru s teplou vodou, a to tak 2 až 3 polévkové lžíce. Stejně tak dodejte i stejné množství jedlé sody. Do směsi vložte utěrky a nechte je odmočit jako v předešlých případech. Zhruba po hodině působení můžete utěrky vyprat.

Na zažrané fleky platí tablety do myčky

Pokud vaše utěrky hyzdí silné a viditelné skvrny, vyberte jeden z uvedených způsobů namočení a pak vyperte. Jen namísto běžného pracího prášku vhoďte do bubnu pračky tabletu na mytí nádobí. Bonusem vám bude i dokonale vyčištěná pračka.

