Jak vybělit utěrky: Trik s mikrovlnkou funguje i na zažrané fleky. Podívejte

Bez kuchyňské utěrky se žádná hospodyňka neobejde. Co ale dělat proto, aby tenhle nepostradatelný kus látky vypadal dobře i po měsících používání?

Koupit utěrky není žádné umění. V obchodech jsou k mání v různých rozměrech a barevných provedení. Podle odborníků jsou ale nejlepší stejně ty klasické, ze 100 % bavlny nebo lnu. Proč? Protože jsou měkké, snadno se perou (případně je můžete podle potřeby i vyvařit) a hlavně výborně sají tekutiny.

Velmi žádané jsou také utěrky z mikrovlákna či bambusu, které jsou navíc antibakteriální a nezatuchají. Obchodníci nabízejí utěrky v různých provedeních – od žakáru, froté, vaflového povrchu, až po tištěné, vzorované nebo jednobarevné.

Na videu najdete rady, jak správně prát utěrky:

Kolik utěrek v domácnosti?

„Naše babička říkala, že utěrek není nikdy dost a když jsem se vdávala, dala mi jich pořádný balík. Dodneška z něho čerpám,“ směje se čtenářka Dana z Lovosic a dodává, že vzhled jejích utěrek poněkud pokulhává. Stačí je párkrát použít a hned jsou mastné a špinavé.

Trápí vás stejný problém? Odborníci doporučují nespoléhat se jen na jednu utěrku, ale mít po ruce hned tři. Jednu na nádobí, druhou na ruce a třetí na běžné utírání povrchů. Neměli byste zapomenout, že utěrka je „lapač“ – ať už vlhkosti (vody), smítek nebo nečistot. Proto není od věci ji jednou za tři dny vyměnit za vypraný kus. Optimální počet vaší utěrkové zásoby by měl čítat alespoň 15 kusů. Zkrátka, abyste měli po ruce vždy nějakou na výměnu.

Sušení prádla na sluníčku je přírodní formou bělení. Zdroj: Profimedia

I utěrky stárnou…

Bohužel spousta utěrek z výbavy, kterou dostala naše čtenářka Dana od své babičky, už něco pamatuje. A tak se na jejich povrchu objevují různé fleky a uvolněná vlákna. „Vím, že vypadají mizerně, ale nějak se jich nedokážu zbavit. Je to srdcovka po babičce,“ přiznává naše čtenářka.

Zeptali jsme se proto odborníků, co se dá udělat se zašlými utěrkami. Odpovědí je okamžitá prevence. Sotva se objeví flek, okamžitě ho ošetřete prostředkem na mytí nádobí nebo žlučovým mýdlem. Pokud ani vyprání se saponátem nepomůže, je dobré utěrky namočit do pracího prostředku, případně použít předpírku v pračce. Vyzkoušet můžete i alternativní roztoky na rozpouštění špíny. Tady jsou:

Některé skvrny na utěrkách se špatně odstraňují. Zdroj: Profimedia

Lázeň co dům dal…

Do hrnce nalijte vodu a přidejte do ní 1 odměrku pracího prášku (ideálně na bílé prádlo), 2 lžíce jedlé sody, 2 lžíce octa a 2 lžíce stolního oleje. Směs promíchejte, přidejte do ní špinavé utěrky a přiveďte k varu. Prádlo chvíli vyvářejte a poté nechte vychladnout. Po téhle lázni by měly být utěrky měkčí, vybělenější a bez nečistot a bakterií. Nakonec je vyperte v pračce na 60-90 °C. Vyprané budou skoro jako nové.

Ocet a soda špinavou látku vybělí a zbaví bakterií. Zdroj: Profimedia

Aktivní trojkombonice na fleky

Do hrnce dejte 3 lžíce sody, 1 lžíci soli a trochu pracího prášku. Směs zalijte vodou a nemočte do ní všechny své utěrky. Aby se znečištěné kuchyňské prádlo zbavilo špíny a nánosů, nechte ho 30 minut odmočit a poté klasicky vyperte na 90 °C. Pokud chcete, můžete místo toho utěrky 20 minut vyvařit a až pak hodit do pračky.

Prací gel znásobí účinky soli a octa. Zdroj: Profimedia

Trik s mikrovlnkou

Staré kousky potřebují větší péči. Pokud se vám je nechce klasicky vyvářet, můžete vyzkoušet fígl s mikrovlnkou. Jak na to: Znečištěné utěrky namočte do vody a naneste na ně trochu pracího gelu nebo mýdla. Vložte je do igelitového sáčku, ale pozor – nezavírejte ho! Položte ho do mikrovlnné trouby, zapněte střední výkon a čas asi 1,5 minuty. Vyvařené utěrky budou velmi horké, proto je vyndavejte jen velmi opatrně. Dejte je prát s ostatním prádlem do pračky. Zaručeně prokouknou!

Utěrky můžete vyvařit i v mikrovlnné troubě. Zdroj: Profimedia

Zdroje: rd.com, www.nasezahrada.com, www.rodinnebaleni.cz