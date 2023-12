close info Profimedia

Kristýna Stoklásková 28. 12. 2023 12:56 clock 2 minuty video

Jak se říká, co oči nevidí, to srdce nebolí. Ale kdo z nás by dokázal přehlédnout, jak se naše oblíbené bílé utěrky mění v šedivé strašidlo? Je to jako vidět šednout sníh pod tíhou zimního smogu. Úplně to kazí tu krásu a čistotu, kterou přináší bělost.

Nezoufejte, se svými zašedlými utěrkami se nemusíte smířit. Ne, nebudu vám radit, abyste si pořídili nové utěrky. To by bylo příliš jednoduché, a upřímně řečeno, i trochu plýtvání. Mám tu pro vás mnohem lepší řešení. Inovativní metodu, která dokáže vrátit starým utěrkám jejich sněhobílý vzhled. Trik, jak na zářivé bílé utěrky od FTV Prima na jejich YouTube kanále: Zdroj: Youtube „Takže, jak na to?" ptáte se. Chápu, že to může znít jako science-fiction. Ale věřte mi, tato metoda je zcela reálná a navíc velmi snadno realizovatelná. Stačí se jen řídit jednoduchými kroky, které vám nyní představím. První krok: Smíchejte jednu část bílého octa s dvěma částmi peroxidu vodíku. Tato směs je jako kouzelný lektvar, který dokáže proniknout do vláken utěrek a odstranit z nich šedivý nádech a skvrny. Druhý krok: Utěrky namočte do připravené směsi a nechte je aspoň hodinu odpočívat. Tímto krokem umožníte čistícím látkám proniknout do nejhlubších vrstev textilu a odstranit jakoukoliv nečistotu. Třetí krok: Utěrky opláchněte ve studené vodě. Tím odstraníte zbytky čistící směsi a zároveň zajistíte, že po vysušení budou vaše utěrky vonět tak svěže, jako by právě vyšly z pračky. Čtvrtý krok: Utěrky nechte přirozeně uschnout na vzduchu. Sušení na slunci je také velmi efektivní, protože sluneční paprsky mají přirozený bělící efekt. A to je vše! Tak jednoduché to je. S touto metodou budou vaše utěrky opět zářit svou původní bělostí, jako kdyby byly zbrusu nové. Takže na co ještě čekáte? Vyzkoušejte to a uvidíte sami, jak skvěle to funguje. Zdroj: apartmenttherapy.com, clorox.com

tag Láďa Hruška

