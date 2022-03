Co přihodit do pračky k záclonám, aby byly krásně bílé? Máte to doma

Záclony a jejich čistota jsou první vizitkou naší domácnosti. Nejhůře jsou na tom kuřácké domácnosti, protože na záclonách se tam usazuje kromě prachu i dehet a jiné látky z cigaretového kouře. Ať už jste kuřák, či nikoli, jistě vás potěší jednoduchý trik, jak zašlé záclony spolehlivě vybělit.

Už z ovládacích přepínačů našich praček víme, že záclony musíme prát ve speciálním programu, protože vyžadují speciální péči. Většinou je pereme na nízkou teplotu, maximálně na 30 až 40 °C. Ideální je – jako u spodního prádla – umístit je do speciálního pracího pytlíku a postupně do pračky přidávat ocet, sůl nebo prášek do pečiva. Proč tyto ingredience? Prozradíme.

Bílé záclony jsou nejlepší vizitkou čistého domova. Zdroj: Spaskov / Shutterstock.com

Co zvolit? Možností je více

Na vybělení záclon se dá použít více zajímavých ingrediencí. Zažloutlé anebo zašedlé záclony lze navrátit do jejich sněhobílé podoby díky soli, aspirinu, kypřícímu prášku, jedlé sodě, ale i správným praním.

Například jedlá soda dokáže záclonám vrátit zašlou slávu už jen tím, když ji přidáme do vody a záclony v ní necháme několik hodin namočené. Na 10 litrů vody se doporučuje rozpustit 500 g jedlé sody. Už po hodině uvidíte změnu. A stejně funguje i kypřicí prášek, ideálně smíchaný s běžným pracím práškem.

Zašlé záclony dokáže napravit i ocet, který je nejlépe nalít přímo do bubnu pračky anebo do plastového šuplíku na prací prášek. Stačí jen půl hrnku octa a záclony vyprat na program „jemné prádlo" jako obvykle. Nezapomeňte, že záclony věšíme vždy mokré, ale nevadí ani to, necháme-li je na chvilku uschnout na zahradě, balkoně nebo terase. Právě při použití octa totiž budou chvíli mít specifickou vůni, která nemusí být každému příjemná.

I zašlou slávu bílých záclon lze získat zpět. Zdroj: EDuard Militaru / Unsplash

Chemie? Když to jinak nejde…

Pokud to jinak nejde, můžete záclony vybělit i pomocí sava nebo peroxidu vodíku. Buď necháte záclony namočené v roztoku bělidel před praním, anebo přidáte prostředky do pračky a perete jako obvykle.

Jinou možností je pak mýdlo s jelenem, známé jako jádrové mýdlo, anebo vodní sklo, neboli vodný roztok křemičitanu sodného. Pakliže se rozhodnete pro tuto cestu, stačí mýdlo nastrouhat na hrubším struhadle a poté jej rozpustit v 10 litrech vody anebo v 500 ml vodního skla. V roztoku je dobré nechat záclony přes noc a pak ještě vyprat klasicky v pračce.

