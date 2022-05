Zářivě bílé záclony: Naše babičky používaly na bělení suroviny z kuchyně

Čisté a voňavé záclony bývají ozdobou oken v mnoha domácnostech. Po čase se ale záclony zabarvují do různých barevných tónů, o které zájem rozhodně nemáme. Jak je opět hodit do pucu, abyste se za ně nemuseli před návštěvou stydět?

Moderní domy a byty bývají dost často bez záclon, ale lidé se k nim po čase i přesto stejně uchýlí. Ať už z estetického hlediska, nebo aby byla rodina ochráněna od zvídavých cizích pohledů.

Jak často prát záclony

Samozřejmě záleží na tom, v jakém prostředí se záclony nacházejí. Praní jednou za rok by teoreticky mělo stačit. Jestliže doma kouříte, jednou ročně to neprojde, protože záclony začnou žloutnout jedna dvě. Záclony v kuchyni budete muset vyprat též častěji, výpary a mastnota z vaření dělají své. Alespoň dvakrát ročně byste záclony měli vyprat i v hůře větratelném pokoji.

Při praní záclon musíme respektovat materiál. Zdroj: travelarium.ph / Shutterstock.com

Jak záclony prát

Jemné záclony se musí prát s citem. Nejspíš se uchýlíte k praní v pračce. K záclonám do pračky ale nic jiného nepřidávejte. Nejlépe uděláte, když před praním záclony vložíte do pracích pytlíků. Samozřejmě se můžete pustit i do ručního praní, ale komu by se chtělo.

Valná většina záclon se vyrábí z polyesteru, ale nespoléhejte na to a vždy se přesvědčte. Některé moderní pračky nabízí přímo program na záclony, pokud ne, navolte program pro jemné prádlo. Zvolte i nízkou teplotu, ideálně 30 °C – 40 °C. Odstřeďování je v tomto případě trochu zapeklité. Někdo nechává záclony odstředit při 400 otáčkách za minutu. Někteří lidé doporučují po vyprání záclon spustit odstřeďování jen na několik sekund. Přebytečná voda se pryč dostane, ale záclony zůstanou ještě vlhké.

V čem záclony prát

Jestliže chcete používat zakoupený prací prostředek, vlijte do zásobníku prostředek na bílé prádlo (pokud tedy na oknech máte pověšené bílé záclony). Na ostatní záclony, například s nějakým barevným vzorem, využijte prací prostředek na barevné prádlo.

Dál se budeme zabývat pouze bílými záclonami, neboť na ně rozhodně nemusíte použít jen kupované prací gely či prášky. Naše babičky moc dobře věděly, jak docílit běloskvoucích záclon!

Bílé záclony jsou nejlepší vizitkou čistého domova. Zdroj: Spaskov / Shutterstock.com

Sůl

Pravděpodobně se sůl najde v každé domácnosti nehledě na to, jestli tam žije rodina či samotný muž nebo žena. Napusťte si do vany/kádě/kyblíku teplou vodu, přidejte sůl (cca 4 lžíce na 10 litrů vody), promíchejte a naložte tam záclony přes noc, jen ať si v solné lázni pěkně odpočinou. Druhý den je vyperte v pračce a máte hotovo.

Jedlá soda

Jistě už moc dobře víte, že se jedlá soda nehodí jen při pečení a určitě se vám vyplatí koupě většího balení. Smíchejte 10 litrů horké vody s půl kilogramem jedlé sody a opět záclony nechejte v této lázni přes noc a druhý den vyperte v pračce.

Ocet

Dalším variantou koupele pro záclony je ocet. Půl hrnku octu vlijte do 10 litrů teplé vody a vložte do tohoto roztoku záclony přes noc. Druhý den je vhoďte do pračky a pro ještě lepší výsledek vlijte hrnek octa k praní.

Další vychytávky na bělení

Dříve se po vyprání namáčely záclony do roztoku s inkoustem. Využívá se i prášek do pečiva, jádrové mýdlo nebo vaječné skořápky. Nedoporučuje se však do praní přidávat aviváž nebo změkčovadlo!

