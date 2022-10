Jak vybělit záclony téměř zadarmo: Toto je geniální trik našich babiček

Víte, jak bělit záclony bez speciálních přípravků? Vyzkoušejte triky, které se používají už dávno. Záclony zvládnete vybělit i obyčejnými surovinami, které už nejspíš máte doma.

Praní a bělení záclon

Záclony se zdají být docela bílé a možná si říkáte, že by klidně mohly do Vánoc ještě vydržet, ale počkejte, až uvidíte, co z nich poteče. Aniž bychom si to uvědomovali, záclony jsou obrovským lapačem prachu, který na jemném textilu ulpí a drží, dokud nepřijde na velký úklid, mytí oken a praní záclon i závěsů. Pokud jsou v domácnosti kuřáci, pak nejsou záclony jen plné prachu, ale také mastnoty i zápachu z kouře.

Záclony jsou dnes běžně z polyesteru, ale mohou být i bavlněné nebo ze směsi. Protože základní a žádaná je barva bílá, mnohé hospodyně se už během bělení setkaly s naprosto opačným efektem. Žloutnutí záclon bývá zapříčiněné nevhodnými bělidly, nicméně vyloženě tmavé a žluté mohou být také záclony v kuřáckých prostorách. Aniž byste museli kupovat speciální prostředky, záclony můžete skutečně bělit a docílit pěkné jasně bělostné barvy i doma, dokonce pomocí zcela běžných prostředků.

Především v domácnostech kuřáků dostává veškerý bytový textil zabrat. Zdroj: Profimedia

Bělte vaječnými skořápkami, aspirinem i solí

Co všechno lze použít k bělení záclon? Budete se možná divit, ale patří sem aspirin, sůl, ocet, jedlá soda, ale třeba také vaječné skořápky. Jak je použít?

Začněme těmi nejzajímavějšími. Vaječné skořápky prý také mají bělící účinek a fungují nejlépe rozdrcené. Fígl spočívá v umístění látkového sáčku s drcenými skořápkami ze tří vajec do pračky společně s pranými záclonami. Nezapomeňte, že záclony pereme vždy na speciální či jemný program s maximální teplotou 30 °C, maximálně 400 otáček odstředění a hned po vyprání je pověsíme zpět na okno, kde uschnou.

Vaječné skořápky mohou pomoci s bělením záclon. Zdroj: shutterstock.com

Máte po ruce balíček soli? Vyzkoušejte tento postup. Solná lázeň pro bělení záclon vznikne z 10 litrů vody a 3 lžic soli. Záclony by se měly v tomto nálevu máčet několik hodin, nebo prostě přes noc. Pak je stačí jen dát do pračky na jedno máchání, odstředění a šup s nimi na žabky a do oken.

Aspirin, acylpyrin čili kyselina acetylsalicylová je v domácích lékárničkách také běžným přípravkem. Kupodivu i aspirinem můžete záclony bělit.Na 1 litr teplé vody budete potřebovat zhruba 1 rozdrcenou tabletu aspirinu. V této lázni nechejte vyprané záclony máčet 8 až 10 hodin. Properte čistou vodou, odstřeďte na nízké otáčky a pověste.

Sůl, ocet, citron či soda patří k čistícím prostředkům, které mají i bělící účinky. Zdroj: profimedia.cz

Záclony zbělejí i po octu či prášku do pečiva

Ocet se používá na bělení záclon v roztoku z 10 litrů vody a 100 ml bílého octa. Pak postupujte stejně jako u solné lázně. Máčejte přes noc, ráno nechejte alespoň vymáchat a odstředit.

Pokud si chcete práci zjednodušit, ocet lze přidat už při praní záclon, stačí, když nalijete zhruba půl hrnku octa do zásobníku na prací prášek a vyperete běžným způsobem, respektive programem určeným na záclony.

Když není jedlá soda, použijte klidně prášek do pečiva. Zdroj: monticello/shutterstock.com

Stejným způsobem lze použít i jedlou sodu nebo ještě jednodušeji balený kypřicí prášek. Do pračky přidejte spolu s práškem i jeden až dva prášky do pečení. Jestliže jsou záclony silně znečištěné a z kuřáckých prostor, pak je před praním alespoň hodinu nechejte odmočit ve vaně s vlažnou vodou a vysypanými dvěma sáčky kypřícího prášku.