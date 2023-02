Jak vybělit záclony bez praní a bez žehlení. Skvělý trik, podívejte se

Máte v plánu vyprat záclony a pokusit se je oživit, aby byly zase krásně bílé a vypadaly jako nové? Pak využijte některou z následujících rad, které vrátí vašim záclonám zářivou barvu čerstvého sněhu.

Pokud jste před Vánoci nestihli vyprat záclony a nyní vás štve pohled na zapranou žlutou barvu, vyzkoušejte následující triky, jak jim vrátit zářivě bílou barvu.

Na video, jak vybělit záclony bez praní, se podívejte ve videu:

Vezměte průhledný plastový velký box a záclony do něj vložte. Zalijte horkou vodou a přidejte tři tablety na čištění umělých zubů. Vodu promíchejte a počkejte pět minut. Následně přendejte záclony na velkou froté osušku a srolujte do válečku. Pořádně pomačkejte, aby se co nejvíce voda vsákla do osušky. Když záclony vyndáte na světlo, uvidíte, že budou zářit čistotou.

Jedlá soda je univerzální pomocník v domácnosti. Zdroj: Profimedia

Na bělení záclon pomůže jedlá soda i kuchyňská sůl

Dalším trikem, jak docílit bílých záclon, je použití kuchyňské soli. Napusťte si do vany horkou vodu a v ní rozpusťte sůl. Stačí jedna lžíce soli na tři litry vody. Když máte roztok připraven, ponořte do něj záclony.

Velkým pomocníkem je i ocet, který si také poradí se zašlými nečistotami. Stačí ho přidat přímo do pračky. Jedna polovina šálku octa je dostatečné množství na jednu pračku.

Známým trikem, který vám poradíme, je použít jedlou sodu. Připravte si roztok ze sody a vody. Na jedny záclony použijte tři balíčky kypřícího prášku nebo sody bikarbona. Záclony do roztoku namočte, nejlépe přes noc, a pak je propláchněte, nechte okapat a vysušit.

Skořápky od vajec vybělí záclony. Zdroj: Profimedia

Skvrn vás zbaví i aspirin nebo skořápky od vajec

Možná jste si mysleli, že aspirin pouze tlumí bolest, ale není to tak. Poradí si i se skvrnami na záclonách. Nechte tedy rozpustit pět tablet aspirinu ve vodě a roztok do něj na několik hodin namočte.

Využít můžete i skořápky z vajíček. Vezměte si sáček z hrubého materiálu, dejte do něj skořápky a uložte ho přímo do bubnu. Kromě skořápek přidejte do bubnu dva plátky citrónu a klasicky záclony vyperte.

Zdroj: www.youtube.com, www.veselebydleni.cz