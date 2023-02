Mandarinky: Nenechte se ošidit! Jak v obchodě poznat, že je ovoce čerstvé?

Mandarinky už dávno nejsou jen ovocem, které máme spojené s Mikulášem a jeho nadílkou. V obchodech je k dostání především v zimě, kdy v teplých krajích dozrává. Jak si poradit s výběrem a v obchodě nakoupit to nejlepší ovoce?

Zdroje: www.nasezahrada.com, pikant.cz

Nejlepší mandarinky jsou ty domácí?

Proč se zlobit s výběrem mandarinek? Můžete si přece vypěstovat vlastní! Ano i ne. Máte-li touhu vypěstovat si vlastní citrusy, můžete se o to pokusit i z pecky. Je to možné, pecky dobře klíčí, ale má to i svá úskalí. Problémem je však například to, že případné sklízené ovoce nebude dosahovat kvalit mateřského ovoce.

Podívejte, co říká o pěstování citrusů z pecky autorka z YouTube kanálu Zahrada pro radost:

Není mandarinka jako mandarinka

Vyznáte se v mandarinkách? Tyto oblíbené citrusy se mohou nazývat mandarinky, klementinky, satsumy, ale i tangerinky. Všechny tyto názvy jsou označením pro různé druhy či odrůdy toho, čemu česky říkáme mandarinka. Liší se nejen chutí a mírně i barvou, ale také tím, jak snadno lze z ovoce oloupat slupku. Vzhledem k tomu, že jednoduché loupání mandarinek je pro mnohé důležité, ale chuťově jsou tyto plody horší než příbuzné druhy, šlechtitelé si dali za úkol vypěstovat takové ovoce, které bude nejen chuťově nejlepší, jednoduše loupatelné, ale navíc s minimem či žádnými pecičkami.

Mandarinka je původním druhem pocházejícím z Asie. Kombinací s citrony a pomely pak byly vypěstovány tangerinky a satsumy či klementinky. Pokud by vás to zajímalo blíže, prohlédněte si tento zajímavý diagram, který přesněji znázorňuje, křížení a příbuzenskou blízkost konkrétních citrusů.

Křížení mandarinek, citrusů a pomela. Zdroj: Agricolae / Creative Commons / CC BY-SA 4.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Mandrainky vydrží čerstvé dlouho

Všechny druhy mandarinek jsou importovány a nám nejbližšími velkými producenty jsou Turecko, Španělsko či Egypt a Maroko. Je jasné, že i když ovoce podnikne tu nejkratší možnou cestu do vašeho nákupního košíku, není možné očekávat, že byste jeho čerstvost mohli odhadnout podle lístků či větviček. Mandarinky od producenta k prodejci cestují minimálně několik dnů. Což ovšem není problém. Mandarinky vydrží v dobré kondici deset až čtrnáct dní, tangerinky i měsíc až dva.

Na první pohled může být mandarinka lákavá, ale vnitřek vás pak může nemile překvapit. Zdroj: shutterstock.com

Jak vybrat nejlepší mandarinky?

Nač se tedy soustředit při nákupu mandarinek? Zkontrolujte slupku, aby byla nepoškozená. Neměla by ani měknout. Ani u stopky by neměla být slupka mandarinky poškozená.

Také váha ovoce vám může napovědět, že je šťavnaté a proto těžší. Slupka každého čerstvého ovoce je pěkná, pevná a lesklá, což je vidět a také cítit v rukou. Barva slupky je stejnoměrná a ovoce při mírném zmáčknutí pruží a neměkne.

Exotické ovoce rozhodně nenakupujte v mrazu na vekovních tržištích, kde může dojít k jeho pomrznutí. Pokud nakupujete v obchodě do igelitového sáčku, ovoce po příchodu domů vybalte a nechete v prodyšném košíku při pokojové teplotě.