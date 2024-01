Chcete podtrhnout svou osobnost, zvýšit svou atraktivitu a vypadat mladší? Tak to byste měli vědět, jak správně vybrat barvu šatů, která vám dokonale sedí a sluší.

Pokud byste rádi stále působili příjemným a svěžím dojmem, dbejte kromě svého těla i o vhodný výběr oblečení. Mnohé za vás totiž může dokonale „vyladit“ správně zvolená barva. Výzkumníci došli k závěrům, že čím chcete být atraktivnější a zajímavější, měli byste odstín oblečení přizpůsobit barvě vašich očí.

Výsledky jsou jednoznačné

V nové studii, kterou zveřejnila skupina výzkumníků z University of St. Andrews, najdete jasné závěry. Vědci použili digitálně upravené obrázky a analyzovali, jak se měnila přitažlivost lidí v závislosti na tom, co měl člověk na sobě ve vztahu k barvě očí.

„Pozvali jsme 200 účastníků, aby poskytli své názory na to, jaké barvy oblečení se hodí k různým obličejům,“ vysvětlil profesor a vedoucí výzkumník David Perrett. „A byli jsme velmi překvapeni, jak velká shoda panovala s barvou očí.“

Odborníci došli k názoru, že sladění oblečení s barvou očí vyvolává mnohem příznivější reakci

Proč na sladění záleží

Odborníci došli k názoru, že sladění oblečení s barvou očí vyvolává mnohem příznivější reakci, a to z důvodu toho, že to zvýrazňuje vaši přirozenou krásu. „Přitažlivost sladění oblečení s barvou očí pravděpodobně pramení z vylepšení přirozených rysů,“ říká Vivienne Desurmont, odbornice na styl a zakladatelka Maison Vivienne Paris. „Vytváří harmonickou vizuální rovnováhu a přitahuje pozornost k očím jako k ústřednímu bodu. Podvědomě to přispívá k vnímání zvýšené atraktivity.“

Barva očí je závažnější než tón pleti

Dle módních expertů je vždy potřeba při výběru oblečení myslet na odstín pleti, ale momentálně vědci dokázali, že mnohem důležitější je vzít v úvahu barvu očí. Účastníci výzkumu měli změnit oblečení u obrázků lidí s tmavou a světlou pletí, ale výsledné dojmy z nich byly v podstatě stejné jako předtím. Když se však změna shodovala s barvou očí, výsledky byly naprosto nesrovnatelné a daný jedinec vyzařoval mnohem více energie.

Co k jakým očím nosit

Pokud tedy chcete působit stejným dojmem a máte modré oči, dávejte přednost vždy studeným modrým odstínům oblečení. Jestliže patříte mezi hnědooké jedince, vsaďte na varianty oranžové a červené. Vivienne Desurmont doporučuje rozšířit oděvy k určité barvě očí i podle rozdělení na teplé a studené barvy: „U světlejších barev očí jako je modrá nebo zelená mohou oči zvýraznit elegantní chladné tóny jako je sytá modrá a smaragdová zelená. U tmavších očí mohou teplé tóny jako je sytá hnědá a zemité odstíny poskytnout doplňkový kontrast a zvýraznit hloubku pohledu.“

Zelenookým sluší všechny odstíny zelené.

A tip pro zelenooké?

Piotr Krzymowski, spoluzakladatel módní značky Loop Generation doporučuje všem, kteří mají zelené oči: „V tomto případě noste všechny odstíny této barvy, od přírodní zelené jako je mořská pěna, až po khaki. Dokonale tak zvýrazníte intenzitu nejvzácnější barvy očí.“

