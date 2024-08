Nože jsou v každé kuchyni nesmírně důležité a na jejich kvalitě rozhodně záleží. Neznamená to však, že byste na první dobrou museli nakoupit celou sadu drahých a značkových kuchyňských nožů. Vybírejte a zkoušejte, co pasuje právě vám!

Jak vybrat kuchyňský nůž?

Pamatujte si ještě na první nožík, se kterým jste se doma nebo ve skautu učili krájet a škrábat brambory? Byl šíleně tupý, protože se maminka bála, že se pořežete. Měli jste stříbrnou rybičku nebo fajnový švýcarský nožík?

Léty a praxí se učíme, jak a nač nože používat, protože není nůž jako nůž! I proto se hodí každé příležitosti využít a poučit se od znalých.

Nechejte si poradit od profesionála. Jak vybrat nože vám poradí Tomáš Popp v tomto příspěvku. Zmiňuje nejen různé typy nožů, ale i takové, kterými zvládnete skoro všechno.

Zdroj: Youtube

Jaké nože patří do každé kuchyně?

Jedním z prvních rozhodnutí při výběru nože je materiál čepele. Nejběžnější volbou jsou nože s čepelí z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi a snadno se udržuje. Nerezová ocel poskytuje dobrou kombinaci trvanlivosti a ostrosti, ideální pro běžné použití v kuchyni.

S čepelí také souvisí způsob použití nože, respektive různé další vlastnosti čepele se lépe hodí pro různé práce s potravinami.

V každém případě musí být čepel ostrá a dobře brousitelná, tvar pak předurčuje nač a jak nůž používat. Dlouhé měkčí čepele se hodí nejen na vykosťování ryb či kuřecího, ale také může být praktický na krájení zeleniny. Nožíky na zeleninu však mohou být také krátké a s mírně oblou čepelí, kterou je snazší okrajovat kulaté plodiny, ale také například čistit houby.

Čepel dlouhá a vysoká, která je vyšší, než rukojeť, vám dovolí krájet pevnější potraviny houpavým pohybem nože po prkénku a na jedno zakrojení. Hodí se to při krájení tužší zeleniny, ale i sekání bylinek.

Čepele s jemnými zoubky je možné použít i na měkčí potraviny. Například problematická bývají rajčata, na která se hodí právě čepel s jemnými zoubky nebo naopak velmi ostrá tenká čepel. Naopak s velkými zuby se můžete setkat u nožů na pečivo. Takovouto „pilkou“ se pečivo nekrájí na jeden zátah, ale řeže se jím pojížděním dopředu a dozadu, jako při řezání dřeva.

Dalším důležitým faktorem je design rukojeti. Ta by měla být rozhodně příjemná na držení, měla by být také z materiálu, který vám vyhovuje. Dnes se běžně dávají nože i do myčky nádobí, která nesvědčí dřevěným střenkám a dalším kuchyňským pomůckám ze dřeva. Dřevo je však velmi příjemné a dobře se drží.

close info Profimedia zoom_in Kvalita je důležitá, ale i vaše osobní preference hrají roli.

Nač myslet při výběru nožů?

Nůž by měl být také vyvážený, anebo jak zmiňuje pan Popp v příspěvku, může padat rukojetí do dlaně. Vyvážený by měl být v místě, kde končí ostří a začíná rukojeť. Tak to může být ale jen u delších nožů s 15cm až 20cm čepelí. Takové nože bývají také univerzální a hodí se na různé práce.

Pokud jste začátečníkem v kuchyni a nevíte, který nůž vlastně hledáte, nechte si poradit. Důležité je nicméně vyzkoušet si doma cokoli, co máte po ruce. Praxí zjistíte, které typy nožů vám nejvíc vyhovují. Někteří se například obávají velkých nožů, zatímco jiní bez takových dlouhých a perfektně nabroušených ostří nedají ani ránu. Nespoléhejte na trendy a výhodné sady. Kupte si jeden nůž a vyzkoušejte, zda vám tento typ vyhovuje. Až pak se rozhodněte o nákupu dalších.

Při nákupu nože nezapomeňte také na správné ukládání nožů a broušení. Obé budete muset ve své kuchyni dříve či později vyřešit.

Zdroje: ceskykutil.cz, sharpedgeshop.com