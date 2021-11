Jak v obchodě poznat chutné a šťavnaté mandarinky? Poznáte je podle kůry

Víte, jak vybrat mandarinky? Jaké jsou v nich rozdíly a co očekávat? Mandarinky mají různý tvar, barvu i chuť. Zapojte všechny smysly a vyberte si ty nejkvalitnější mandarinky na trhu.

Mandarinky jsou oblíbené všude a všemi

Když začne mandarinková sezóna, jsme všichni docela natěšení. Šťavnaté ovoce má oproti jiným druhům spoustu výhod. Je plné chuti, ve vlastním obalu, který jde dobře oloupat. Je to vhodné osvěžení na cesty, do práce i do školy. Stejně jako pomeranče jsou i mandarinky plné vitamínů a jejich konzumace se v zimních měsících vyloženě doporučuje.

Zatímco u nás se používá především název mandarinka, anglicky mluvící národy si pletou všechna možná označení tohoto drobného oranžového ovoce příbuzného pomerančům. Jako mandarinky se tyto plody označují obecně, ale existují tři základní varianty.

Znáte základní tři varianty mandarinek?

Nejmenší jsou klementinky, anglicky clementines, které jsou jasně až tmavě oranžové, velmi sladké a loupou se lépe než největší tangerinky, ale o poznání hůř než satsumy. Jsou kulatější a slupka je spíše hrbolkatá.

Mandarinka satsuma je malinko větší, pocházející z Japonska. Barva je světlejší oranžová. Satsumy jsou také sladké, ale méně než klementinky, zato se výborně loupou. Poznáte je podle toho, že jsou hodně zploštělé z vrchu i ze spodu a slupka je tenká a hladká.

Největší varianta je anglicky označována tangerine a někdy se můžete setkat s počeštělým názvem tandžerinka či tangerinka. Jsou mnohem větší. slupka se špatně loupe, ovoce je světlejší barvy, sladké, ale v obchodech často nebývají příliš čerstvé, navíc mívají hodně velkých pecek.

Obecně lze říci, že křížením se snaží farmáři docílit velkého sladkého plodu, který lze dobře oloupat a je bez pecek. To také znamená, že se někdy rozdíly mezi jednotlivými druhy stírají, a proto mohou mít malinko jiné vlastnosti, než se obvykle uvádí pro konkrétní variantu. Často se tedy můžete potkat s velkými mandarinkami se zcela volnou slupkou. Chuťově se ale s malými variantami nedají srovnat.

Satsumy se dají dobře oloupat, jsou světlejší, slupka hladší a celý plod je oválnější. Zdroj: K321 / Shutterstock

Jak vybrat nejlepší možné mandarinky?

Dobrým ukazatelem čerstvosti ovoce jsou lístky. Pokud jsou ještě na ovoci, pak by měly být zelené, pevné a pružné.

U mandarinek můžete narazit na suchou mírně dřevnatou dužninu. Takové přeschlé mandarinky můžete poznat už při nákupu, když budete vždy porovnávat dvě mandarinky. Ta těžší by měla být vždy kvalitnější, protože stále obsahuje mnoho šťávy.

Klementinky jsou nejmenší a nejsladší. Zdroj: Oceanbliss / Shutterstock

Při vybírání mandarinek zapojte všechny smysly

Mandarinky je potřeba vybírat pohmatem. U druhů, které bývá jednoduché loupat, musí bít slupka měkká. Veškeré varianty by měly mít pevnou slupku bez poškození. Pokud najdete vpich po větévce nebo velmi měkkou část, ovoce raději nekupujte.

Dobré ovoce můžete také poznat po vůni. Citrusy mají samozřejmě velmi intenzivní vůni, ale sladkost plodů lze odhadnout i očicháním. Nechcete být v obchodě za blázny? Očichejte si nakoupené ovoce doma a uvidíte, jaké jsou v jeho vůni rozdíly.

Zdroje: https://www.nasezahrada.com,https://en.wikipedia.org