Takhle poznáte, že vaše matrace dosloužila a může škodit: Udělejte snadný test

Pokud se cítíte ráno po probuzení celí rozlámaní a neodpočinutí, nemusí to být jen důsledkem stresu či špatného spánku. Na vině může být nekomfortní lůžko a většinou se jedná o již vysloužilou matraci. Nejlepším řešením je pořídit si novou, která bude adekvátní potřebám vašeho těla. Jak si však vybrat do postele tu správnou?

Při doporučovaném osmihodinovém spánku stráví člověk skoro třetinu života v posteli, a proto byste neměli podceňovat místo, kde spíte a regenerujete svůj organismus. Spánek byste totiž měli mít co nejkvalitnější. A právě to vám zaručí správná matrace.

Co radí specialista na matrace Petr Vašíček? Více se dozvíte ve videu:

Matrace není na celý život

V případě, že trpíte nekvalitním spánkem a bolí vás často záda, může být příčinou těchto nesnází nevhodná matrace. Pokud jste se dosud domnívali, že vám jedna matrace stačí na celý život, jste na omylu, protože její životnost je omezená. Výrobci zpravidla garantují záruku na 10 nebo 20 let, ale zhruba po 8 letech byste měli matraci vyměnit za novou, a to i z hygienického hlediska.

V případě, že trpíte nekvalitním spánkem a bolí vás často záda, může být příčinou těchto nesnází nevhodná matrace. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Přestože možná nevypadá na první pohled opotřebovaně, její výplň časem ztrácí správné ortopedické vlastnosti, a to kvůli proležení a vlhkosti z potu. Kromě toho časem ulpívají v matraci i částečky prachu, nečistot, vlasů a kůže, což je ideálním prostředím pro vznik nežádoucích plísní a množení bakterií, které mohou způsobovat respirační onemocnění.

Jak zjistíte, že spíte na nevyhovující matraci?

Kromě ranní bolesti těla vypovídají o nekvalitní matraci i další indicie. Pokud cítíte, že má matrace v některých místech proležené části, což bývá nejčastěji v místech, kde spočívají vaše bedra a ramena, jde o jasný signál, že nastal čas výměny.

Matrace by totiž měla být naprosto rovná a nikde by se pod vámi neměla propadat. Stejně tak by neměla při pohybech těla vydávat žádné zvuky. Pokud je vyplněna pěnou, neměla by být nikde deformována. Stejně tak vás na tuto situaci upozorní i nepříjemný odér. A na co dbát při výběru nové matrace?

Pozor na manželské dvojlůžko

Pokud řešíte matraci v manželské posteli, nezapomeňte na to, že na ní nespí dvě stejná lidská těla. V současné době však nemusíte kupovat klasickou matraci pro dvojlůžko, můžete si pořídit matraci duální, kdy každá strana bude vyhovující danému jednici. Pokud jste však s partnerem výškově a hmotnostně vyrovnání, klasická velká matrace se vám finančně vyplatí.

Matrace by měla mít kvalitní výplň

Abyste udělali pro své tělo to nejlepší, myslete při výběru nové matrace i na kvalitní výplňovou pěnu. Jakmile si na matraci lehnete, pružiny v matraci začnou vytvářet protitlak. Tělo se tomuto nadměrnému tlaku brání proleženinami, a tak se ve výsledku celou noc obracíte a hledáte pohodlnou polohu. Proto při nákupu vybírejte jen matraci s kvalitní paměťovou pěnou, která se vám dokonale vytvaruje podle vašeho těla.

O tom, že kvalitní matrace zajišťuje plnohodnotný spánek, nikdo nepochybuje. Zdroj: Profimedia.cz

Před koupí matrace si udělejte jednoduchý test

Ve chvíli, kdy si z nepřeberného množství některé matrace vyberete, nezapomeňte si je řádně otestovat. Nejprve se na každou z nich v obchodě položte, a to alespoň na 10 minut. Stejný test udělejte zhruba za 15 minut a vyberte si tu, která vám v obou případech je nejpohodlnější.

Zdroje: www.vyspise.cz, www.mysleep.cz, www.rehabilitace.info