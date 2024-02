Když se něco týká vaší kuchyně, je potřeba vybírat opravdu pečlivě. Víte, jaké nože potřebujete v kuchyni, a které jsou naopak zbytečné? Stačí vám pouze tři a měří se podle velikosti vaší dlaně, podívejte.

Vybavení ve vaší kuchyni je velice důležité. Ať už jste profesionální kuchař s michelinskou hvězdou, klasický kuchař domácí, nebo jen kuchař amatér, protože vás vaření zkrátka baví a chcete se zlepšit, vybavení je absolutní základ. A klíčem k úspěchu jsou většinou nože. Pokud nemáte dobrý a kvalitní nůž, měli byste vaši kuchyň o nějaký obohatit. Jestli nevíte, jak nůž vybrat, nemusíte vůbec zoufat. Zde jsou rady, jaké nože potřebujete.

Video, jak správně vyprat nože do kuchyně, si můžete pustit na Youtube kanále HOME IN CUBE:

Zdroj: Youtube

Jak správně vybrat nůž

Jako první je důležité se zaměřit na čepel, respektive na tvar a materiál. Opravdu kvalitní nože bývají většinou z nerezové či uhlíkové oceli. Těžiště nože by mělo být tam, kde začíná ostří a končí rukojeť. Tak zjistíte, jestli je váš nůž správně vyvážený. Tvar čepele byste měli vybrat podle vaší techniky krájení. Například zakulacená čepel podporuje houpavý pohyb, rovná čepel je lepší na svislé odsekávání. Dalším důležitým faktorem je šířka ostří. I ty určuje váš styl krájení. Pokud hodně pracujete s masem, hodí se vám nůž s lehce širším ostřím. Širší ostří má také výhodu, že je objemnější a jeho větší tíha usnadňuje krájení. Tenčí nůž je univerzální. S masem se sice budete muset trochu poprat, ale zvládnete to. Nyní je důležité se zaměřit na čepel, což je kovová část nože. S tímto výběrem vám hodně pomůže vaše dlaň. Pokud máte menší a drobnou dlaň, čepel by měla být dlouhá 16-18 centimetrů. Pokud máte větší dlaň, je doporučená velikost od 20 centimetrů výše. Co se týče zkosení čepele, nejlepší volbou je klasický nůž s oboustranně zkosenou čepelí.

close info Profimedia zoom_in Nože byste měli vybírat podle pěti základních faktorů. Nejlepší na tom je, že nemusíte utrácet, jelikož vám budou stačit pouze tři druhy.

Typy nožů

Pokud nechcete utrácet hodně peněz, toto pro vás bude dobrá zpráva. Zpravidla by vám totiž měly stačit pouze tři druhy nožů, jelikož jedním nožem lze nakrájet víc věcí, než na které je oficiálně určen. Podle názvu můžete uhodnout, že prvním nožem bude ten univerzální. Má kratší a rovnou čepel a jak název napovídá, poradí si opravdu s čímkoliv. Dalším nožem, který byste měli přidat do své sbírky, je kuchařský nůž. Ten svou oblou čepelí umožní sekání bylinek či zeleniny a ovoce na opravdu malé kousky. Posledním nožem, který byste měli mít doma, je nůž na pečivo, který je dlouhý a zoubkovaný. S těmito třemi noži nakrájíte cokoliv.

Zdroje: idnes.cz, hobbyrecepty.cz