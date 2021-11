Jak vybrat orchidej, aby byla zdravá a vydržela. Nenechte se napálit!

Toužíte po orchideji, ale nevíte, jak nejlépe vybrat? Jestliže chcete nejlepší možný start k pokusu o pěstování těchto exotických krásek, pak poslyšte, co radí odborníci. Pěstitelé se podělili o to, jak vybrat zdravou vitální orchidej, která bude nejen zdobit, ale také dobře poroste.

Orchidej vybírejte pečlivě

Exotické orchideje jsou krásnými dárky a vděčnými živými doplňky interiéru. Jen se musí vědět jak na ně. Pokud jednou přijdete na to, jak je pěstovat, ale také jak vybrat opravdu kvalitní rostlinu, máte vyhráno.

Nejčastějším problémem, a to nejen u orchidejí, je zálivka. Ano, právě voda je zabijákem číslo jedna, pokud jde o pokojové rostliny. Orchideje sice milují vlhkost, ale jen vzdušnou. Trpí na zahnívání kořenů a s přemírou zálivky si prostě nedokáží poradit. Právě proto se často prodávají i pěstují v transparentních nádobách, aby byl stav jejich kořenů na první pohled patrný. Ale také proto, že právě kořeny potřebují vzduch i světlo. Víte, nač se při výběru orchideje zaměřit?

Orchideje se často prodávají i pěstují v transparentních nádobách, aby byl stav jejich kořenů na první pohled patrný. Zdroj: Tarasovastock / Shutterstock.com

Vyberte jen orchideje s pěknými kořeny

Při výběru nové rostliny jsou právě kořeny tím, na co je potřeba se zaměřit. U většiny orchidejí se zdravé kořeny poznají podle světle, případně tmavě zelené barvy. Určitě nekupujte orchidej s nažloutlými, hnědými, či naopak suchými bílými kořeny. Kořeny, které jsou částečně odhalené na povrchu květináče nejsou problém. Bělavé vzdušné kořeny jsou také v pořádku.

Velká většina orchidejí jsou epifyty, které nepotřebují zeminu, ale jen velmi lehkou výplň nádoby, v níž rostou. Obyčejně jde o směs kůry, kokosových vláken a rašeliny.

Suché kořeny jsou světle zelené, vzdušné mohou být až bílé. Zdroj: Profimedia.cz

Kvetoucí orchidej se vyčerpává

Pamatujte také na to, že rostlina se kvetením velmi vyčerpává. Pro domácí pěstování vyberte raději takovou, která ještě nekvete. Orchidej unavená kvetením se bude hůře aklimatizovat na novém stanovišti. Neznamená to ale, že vám kvetoucí orchidej doma uhyne.

Zkontrolujte i listy vybrané orchideje

I když se vzhled lisů u orchidejí liší druh od druhu, určitě je zkontrolujte. Podívejte se, zda netrpí rostlina škůdci nebo chorobami. Listy by měly být zelené, pevné, ne však výrazně lesklé. To by mohlo znamenat, že je rostlina přehnojená.

Při výběru orchideje zkontrolujte listy. Zdroj: profimedia.cz

Orchideji dejte čas na aklimatizaci

Pokud jste vybrali, pak je jisté, že si ji chcete doma užít. Vystavte orchidej na reprezentativní místo, ale raději na takové, které nebudete časem měnit. Orchideje nemají přemisťování v lásce. Rozhodně jim změna stanoviště nesvědčí, pokud kvetou. Doma jim vyberte pěkné místo bez přímého slunečního svitu a buďte opatrní i na změny teplot. Během aklimatizace je rostlina náchylnější a průvan či jiné náhlé změny jí nedělají dobře.

Zdroje: https://www.thespruce.com, https://hobby.instory.cz