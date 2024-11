Utěrky jsou v kuchyni naprostým základem. Jak již název prozrazuje, utíráte s nimi nádobí. Věděli jste ale, že existují různé druhy utěrek? A každá se používá na něco jiného. Podívejte se.

Kuchyně je místo, kde se prakticky dějí zázraky. Vezmete nějaké suroviny a pomocí kuchyňského náčiní je spojíte, upečete, uvaříte, usmažíte je, až vznikne něco naprosto delikátního. Po naprosto úchvatné hostině však přichází na řadu snad nejméně oblíbená část dne, aneb mytí nádobí.

Nikdo to nemá rád, ale dělat se to zkrátka musí. Pokud vaříte, je důležité znát nejen váš kuchyňský arsenál na vaření, ale i veškeré prostředky, které vám následně pomohou vrátit špinavé nádobí do původní čisté podoby. Věděli jste například, že existují různé druhy utěrek?

Youtube video, jak prát utěrky, najdete na kanále e-vzorky.cz:

Zdroj: Youtube

Druhy utěrek

Možná vás to překvapuje, ale je to tak. Není utěrka jako utěrka. Existuje více druhů a každá se používá na něco jiného. Jako první je tu ta stará známá, kterou známe nejspíše všichni, a to klasická utěrka z bavlny. Ta se většinou považuje za univerzální, jelikož ji používáte skoro na všechno. Je pravda, že utěrka z bavlny se používá na mnoho věcí, ale určitě ne na veškeré nádobí. Bavlněná utěrka je nejlepší pro utírání hrnců, pánví, příborů, talířů nebo hrnků.

close info Piko / BAUHAUS zoom_in Utěrky na sklo se dělají ze speciálního mikrovlákna, které zaručí, že sklo neztratí svůj lesk.

Možná jste si všimli, že bavlněná utěrka nebyla zmíněna jako dobrá pro utírání skleniček. To proto, že není. Na sklo, zejména na skleničky na prosecco nebo na víno, existuje speciální utěrka. Ta je vyrobena se speciálního mikrovlákna, díky kterému skleničku zaprvé utřete snáze a rychleji, a zadruhé nijak sklenku nepoškodí. Možná jste si všimli, že když utíráte skleničky normální utěrkou z bavlny, za nějaký čas ztratí svůj lesk. Speciální mikrovlákna v utěrce na sklo slouží právě k tomu, aby se to nestalo a skleničky byly permanentně lesklé.

Bambusové utěrky

Ano, existují i utěrky z bambusu. A jsou velice důležité. Jsou totiž udělány speciálně k tomu, aby byly schopné utřít bez poškození jemné povrchy. Bambusové utěrky jsou jemné a méně drsné než ty klasické látkové bavlněné. To znamená, že se skvěle hodí například pokud máte porcelánové nádobí nebo je vaše kuchyňská linka z jemnějšího materiálu. Bambusové utěrky jsou pro jemné povrchy dělané.

