Utěrky jsou v kuchyni nezbytným pomocníkem. Kromě toho, že si do nich často utíráme ruce, mají především praktický účel - utírat nádobí a zakrývat potraviny. Aby však dobře sloužily, je důležité zvolit správný materiál a vědět, jak o ně pečovat.

Správná utěrka je klíčovým prvkem každé kuchyně. Měla by být nejen esteticky příjemná, ale také funkční. Materiál utěrky by měl být pevný, savý, měkký, stálobarevný a snadno udržovatelný. Kvalitní utěrka by neměla pouštět chloupky, protože to může zničit dojem z čistě umytého nádobí. Na trhu je k dispozici mnoho druhů utěrek, které se liší materiálem i designem.

Materiál je nejdůležitějším kritériem při výběru utěrky. Nejlepší utěrky jsou vyrobeny z přírodních materiálů jako je bavlna a len, které zaručují vysokou savost.

Lněné utěrky jsou luxusní a bavlněné zase měkké

Lněné utěrky jsou považovány za nejkvalitnější. Mají elegantní tlumené barvy a jsou známkou luxusu. Výhodou lněných utěrek je jejich barevná stálost a možnost prát je při vysokých teplotách, což zaručuje jejich hygienu. Častým praním se stávají měkčími a poddajnějšími. Nevýhodou může být nutnost žehlení.

Tradiční bavlněné kanafasové utěrky jsou velmi příjemné na dotyk díky své měkkosti. Nabízejí širokou škálu barev, což umožňuje snadno sladit utěrky s ostatními kuchyňskými doplňky jako jsou chňapky a závěsy.

I když je nutné je žehlit, je to jednodušší než u lněných utěrek. Bavlněné vaflové utěrky jsou další oblíbenou variantou. Jsou elegantní, příjemné na dotyk a výborně sají tekutinu. Nabízejí také širokou barevnou škálu, takže se hodí do každé kuchyně.

Froté utěrky jsou snadné na údržbu a designové slouží na ozdobu

Froté utěrky jsou známé svou měkkostí a snadnou údržbou. Není nutné je žehlit, což šetří čas. Nevýhodou však může být, že časem začnou pouštět chloupky, což je nepříjemné při utírání nádobí.

Pro ty, kdo si potrpí na design, jsou k dispozici utěrky z tenké bavlny s potiskem. Tyto utěrky slouží více na ozdobu, protože potisk se časem může oprat. Oblíbeným potiskem je například cibulák. Tyto utěrky dodají kuchyni stylový vzhled, ale nejsou příliš praktické pro každodenní použití.

Existují různé druhy utěrek

Jak správně pečovat o utěrky

Péče o utěrky je klíčová pro jejich dlouhou životnost a zachování jejich vlastností. Správná údržba zahrnuje správné praní a sušení.

Utěrky je třeba prát pravidelně, aby se odstranily nečistoty a bakterie. Při praní je dobré místo prášku použít tabletu do myčky, která efektivně odstraní skvrny. Aviváž není vhodná, protože snižuje savost utěrek. Utěrky perte na vyšší teplotu, ideálně na 60 °C, aby se odstranily veškeré bakterie.

Sušení a skladování utěrek

Utěrky by měly být sušeny volně na vzduchu, ideálně venku. Pokud používáte sušičku, zvolte nízkou teplotu, aby se materiál nezničil. Lněné a bavlněné utěrky je třeba po usušení vyžehlit, aby si zachovaly svůj tvar a estetický vzhled.

Utěrky skladujte na suchém a čistém místě. Nedoporučuje se je mačkat do přeplněného šuplíku, protože by se mohly poškodit. Ideální je je složit a uložit do skříně nebo na poličku, kde mají dostatek prostoru.

Výběr správné utěrky a péče o ni jsou klíčové pro její dlouhou životnost a efektivitu. Utěrky by měly být z kvalitních materiálů, které jsou savé, měkké a stálobarevné. Správná péče zahrnuje pravidelné praní bez aviváže a vhodné sušení.

Udržované a čisté utěrky nejenže dobře slouží, ale také přispívají k estetickému vzhledu vaší kuchyně. Investujte do kvalitních utěrek a věnujte jim potřebnou péči, aby vám dlouho a dobře sloužily.

