Jak vybrat dokonalý vánoční stromek? Který druh vydrží nejdéle?

Budete letos vybírat živý řezaný stromek, anebo vytáhnete plastovou zeleň schovanou na půdě? Důvodů pro i proti je spousta, ale o tom to dnes nebude. Pokud toužíte po živém stromku, máte z čeho vybírat! Druhy vánočních stromků jsou rozmanité, jak se v nich vyznat?

Vánoční stromek můžete vybrat i na internetu

Vánoční stromky nejsou k dostání jen v tržnicích a při velkých zahradnictvích či hobby marketech. Doba si žádá i online prodej. Pokud je na prodejce spolehnutí a neprodá vám zajíce v pytli, pak se i nákup online s dovozem do domu hodí. Co myslíte?

Ale pozor! Nákup nebývá okamžitý. Na stromek si možná budete muset počkat. Ať už budete nakupovat kdekoli, musíte vědět, co vlastně chcete. Výběr není veliký, ale může zaskočit i ostříleného nákupčího.

Nákup stromku je možný v tržnici, ale také online. Zdroj: Profimedia

Stromek vyberte řezaný nebo v kontejneru

Živé jehličnany můžete koupit ve dvojím provedení. Jako klasický řezaný stromek anebo v kontejneru. Chcete-li strom udržet živý a vysadit jej později do zahrady, pak stromky v kontejneru mohou být ideálním řešením. Nevýhodou je, že kontejner musí být poměrně velký, a to znamená také těžký. Velký strom, který se bude tyčit až ke stropu vás bude stát okolo pěti tisíc, což je docela dost peněz. Na druhou stranu koupíte nádhernou živou zeleň, která i s kontejnerem klidně překoná výšku dvou a půl metru. Takový stromek rostl ve školce kolem deseti let.

Řezaný stromek může být i větší. Prodejci nabízejí i pětimetrové, jejichž cena se pohybuje okolo šesti tisíc za kus. Takový strom je nejen velmi vysoký, ale také široký, se stářím okolo čtrnácti let.

Jedlička bude krásným vánočním stromkem

A teď už k tomu, z jakých druhů je možné vybírat. Jedle jsou jednoduše rozpoznatelné podle jehliček, které jsou z horní stany větve směrovány šikmo dopředu a jehličky jsou z vrchu tmavě zelené a ze spodu s bílými proužky. Jedle jsou známé tím, že vydrží i pobyt v teplé místnosti a krásně, nasládle voní. Prodejci často nabízejí jedli kavkazskou (Abies nordmanniana), může být také mylně označována za jedli normandskou, ale to je chyba překladu. Stromek byl latinsky pojmenován podle botanika Alexandra Nordmanna, nikoli podle Normandie.

Jedle jsou krásné vánoční stromky. Zdroj: Profimedia

Vánoční borovice vydrží nejdéle

Borovice černá (Pinus nigra) má řidší rozložení větví, ale zato zdobí dlouhými vzpřímenými jehličkami, který vytváří doslova štětky. Borovice vydrží z jehličnanů nejdéle, ale vzrůstem se velmi liší jak od jedle, tak smrku, které mají oba typický tvary jehlanu.

Borovice vydrží jako vánoční stromek nejdéle. Zdroj: Profimedia

Smrček je nejoblíbenějším vánočním stromem

Klasický kónický tvar s větvičkami plnými krátkého jehličí má také smrk. V nabídce obchodů můžete najít smrk pichlavý (Picea pungens), který bývá světlejší až stříbrný s hustými větvemi. Smrk ztepilý (Picea abies) bude nejen krásně zeleným typickým vánočním stromkem, ale je také cenově nejpřijatelnější. Bohužel, teplo a pobyt v pokoji nezvládá dobře a patří mezi ty, jež brzy opadají.

Picea pungens neboli smrk pichlavý má nádhernou barvu. Zdroj: Profimedia

Životnost vánočního stromku lze prodloužit

Aby byl vánoční stromek připravený na svátky, nepotřebuje jen stojan, ale také výživu. Pokud mu chcete zajistit co nejdelší a nejpěknější vzhled, pořiďte si i tekutou výživu pro vánoční stromek. I velmi malé množství vydrží na několikery Vánoce.

A jak poznat, zda je stromek skutečně čerstvý?

To, že vánoční stromky dlouho v teplém bytě nevydrží, je jasné a nyní už víte, které druhy čelí pokojovým teplotám nejlépe. Samozřejmě také záleží na tom, kdy byl stromek uříznutý a zda je skutečně čerstvý. Někteří prodejci totiž spěchají a stromky řežou ve velkém předstihu.

Čerstvost stromku poznáte podle řezu. Nedávno uříznutý kmínek je na řezu hladký, protože ještě neměl čas vyschnout a popraskat. Také váha stromku bývá vyšší, jelikož je jehličnan ještě plný vody.

Z poraněné kůry čerstvého stromku také bude vytékat lepkavá míza a rozhodně i jehličí vypovídá o jeho stavu. Jehličky by měly být pružné, dobře držet na větvičkách, a pokud je rozemnete v dlani, budou krásně vonět typickou tříslovinou.

Zdroje: https://www.idnes.cz, https://cs.wikipedia.org, https://lifehacker.com