Stromeček prostě k Vánocům patří! Pokud volíte živý řezaný jehličnan, pak vám bude jistě také záležet na tom, aby dlouho vydržel a vypadal krásně. Jak stromek vybrat? Zkuste to po čichu.

Umíte vybrat vánoční stromek?

Vánoční stromeček je radost, ale jen takový, který vydrží a neopadá. Máte špatné zkušenosti? Za usycháním může nejen špatná péče, ale i výběr. Ano, tím to jednoznačně začíná. Následně je rozhodně nutné věnovat mu i dostatečně pozornost. Není to věda. Jen byste měli vědět na co koukat.

Podívejte se, co radí dámy v příspěvku na YouTube kanálu HOME IN CUBE. Také mají špatné zkušenosti a učí se stromek vybírat.

O trvanlivosti rozhoduje druh, ale i výběr a péče

Výběr stromu je a není o druhu. Jak už bylo řečeno i v příspěvku, zatímco kavkazská jedle, kterou někdy také najdete pod označením nordmanská z latinského Abies nordmanniana, je patrně nejoblíbenější a také nejkrásnější, na trhu jsou i další druhy. Mezi nimi také rychle opadavé smrčky a nejméně náchylné, ale zase řídké borovičky. Nicméně velmi záleží na kvalitě a zdraví stomku i následné péči.

Při výběru sledujte nejen rovný kmen, nepoškozené větve a jejich rovnoměrný růst, ale také čerstvost, kterou poznáte nejen po čichu, ale také když za jehličky stromku zatáhnete. Vůně by měla být čerstvá a typická pro jehličnany, nicméně stromek by neměl ronit velké množství pryskyřice. Jehličky by měly na větvi držet a nepouštět příliš jednoduše.

Vybírejte pečlivě a hlavně nezapomeňte o stromek správně pečovat.

Jak se postarat o stromek doma?

Vybraný stromek nechte co nejdéle venku, ideálně s čerstvě zkráceným kmínkem postaveným do vody. Hodí se uříznout alespoň dva nebo tři centimetry a postavit kmínek do nádoby s vodou. Někdo doporučuje přidat trošku cukru, rozhodně ale můžete použít živný roztok pro vánoční stromky, který nabízejí hobbymarkety nebo přímo prodejci vánočních stromečků.

Pokud je to možné, přemístěte stromek do pokojové teploty postupně, aby si trošku zvykl. Stále by měl mít dostatek vody, a to i ve stojanu. Pro jeho umístění vyberte co nejchladnější kout vaší domácnosti, pokud je to možné dál od zdroje tepla nebo radiátor v jeho blízkosti stáhněte na minimum.

Stromku prospěje také vyšší vzdušná vlhkost. Můžete jej rosit nebo na topení umístit odparník, který během vytápění vzdušnou vlhkost zvýší.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, jaktovybrat.cz