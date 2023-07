Vodu v bazénu snadno vyčistíte levným vitaminem z lékárny. Nejspíš ho máte doma

Bazén v horkých letních dnech představuje záchranu, která člověka krásně osvěží. Nikdo se však nechce koupat ve špinavé vodě zbarvené do zelena. Nejenže to není pěkné na pohled, ale také to může způsobit zdravotní potíže. Vyčistěte bazén bez chemie levným vitaminem z lékárny.

Pravidelné čištění bazénu je něco, čemu se žádný majitel nevyhne. Sice bazén můžete přikrytím ochránit před mechanickými nečistotami, jako je listí, pyl, prach a podobně, ale nijak nezabráníte uvolnění odumřelé kůže, potu, opalovacího krému a dalších látek, které zapříčiňují vznik řas a mikroorganismů. Na vyčištění bazénu nejsou zapotřebí drahé přípravky, ale postačí vám pouhý vitamin z lékárny. Díky ní budete mít bazén během chvilky krásně čistý a vodu zase čirou. Podívejte se na video, jak byste se měli správně starat o bazén, jak ho čistit a jak zapojit filtraci i ohřev: Vitamin jako čistič bazénu Napadlo by vás někdy hodit do špinavého bazénu vitamin C, který se běžně používá na chřipku a nachlazení? Kyselina L-askorbová, kterou obsahuje, opravdu dokáže proměnit zakalenou a špinavou vodu v dokonale čirou i přesto, že voda v bazénu může být železitá. Vyzkoušejte tuto levnou expresní čističku, která vás rozhodně nezklame. Vitamin C vyčistí špinavou vodu v bazénu během několika minut. Zdroj: profimedia.cz Žádné vedlejší účinky Většina chlórových přípravků, které se velmi často používají na čištění bazénů, mohou mít nežádoucí účinky na lidské zdraví. Použití většího množství chlóru může způsobit podráždění pokožky a následné svědění, zarudnutí očí, gynekologické potíže či alergické reakce. Oproti tomu vitamin C nemá absolutně žádný negativní vliv na naše zdraví. Proto je v jakémkoliv množství naprosto bezpečný. Vyčištění během chvilky Na vyčištění vody v klasickém bazénu budete potřebovat asi 200 g vitaminu C. Nemusíte se bát, že byste museli kupovat několik balení tabletek a házet to tam po jedné. V lékárně či drogerii se běžně prodává kilové balení tohoto vitaminu ve formě prášku. Jakmile vitamin nasypete do vody, promíchávejte ji pár minut třeba pádlem, aby se prášek dobře rozpustil. Po chvilce budete mít vodu krásně čistou připravenou ke koupání. Případné nečistoty odstraňujte pomocí bazénové síťky. Zdroj: Shutterstock.com / Elena Elisseeva Udržování čisté vody I když je takovéto čištění bazénu velmi rychlé a snadné, určitě to nechcete dělat každý týden. Dodržujte proto jednoduché zásady, které vodu v bazénu udrží čistou delší dobu. Jak už jsme zmínili, tak přikrývání bazénu má nejednu výhodu. Když v něm zrovna nejste, zamezí každé nečistotě do bazénu spadnout a přes noc vodu udrží o něco teplejší. Dalším pomocníkem je filtrace, která má velký podíl na udržení čisté vody v bazénu. Zapínejte ji několikrát denně a voda zůstane čirá až několikanásobně déle. Čtěte také: Jak vyčistit špínu na dně bazénu bez vysavače: Stačí se v něm proběhnout Čtěte také: Nadzemní bazény jdou s dobou. Trendem jsou přírodní vzory za dostupnou cenu Zdroje: nanospace.cz, chalupari-zahradkari.cz, hawaj.cz