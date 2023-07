Zelená voda v bazénu: 3 snadné triky, jak ji vyčistit bez chemie a skoro zadarmo

Máte bazén na zahradě, ale voda v něm není příliš lákavá? Vyčistit špinavou vodu v bazénu lze snadno i bez použití jakékoliv chemie. Vyzkoušet můžete hned tři různé způsoby, které jsou osvědčené a některé fungují až neuvěřitelně rychle. Díky nim si budete moct užívat vodní radovánky co nejdéle!

Voda v bazénu by měla být v každém případě čistá, a to z mnoha důvodů. Nejenže to není vůbec pěkné na pohled, ale hlavně si můžete způsobit různé zdravotní potíže. O vodu v bazénu byste se proto měli pravidelně starat, aby nezelenala a nekalila se. Když už však je špinavá, můžete ji snadno vyčistit i bez použití chemie. Jedná se o levnou záležitost, kterou máte doma.

Podívejte se na video, jak jednoduše lze vyčistit bazén za pomoci smetáku a obyčejné bazénové hadice:

Špatné pH vody

Zelenou barvu vody má na svědomí nízké nebo příliš vysoké pH, které určuje kyselost či právě naopak zásaditost vody v bazénu. Správná hodnota pH by měla být v rozmezí 6,8 až 7,6, ideální je však hodnota 7. Proč je čištění bazénovou chemií špatné a čím ji nahradit?

Bazénová chemie škodí

U bazénové chemie, jako je chlor, si musíte dávat velký pozor na jeho dávkování. Pokud totiž použijete příliš vysoké množství této chemie, může se z oblíbeného bazénu stát zdraví škodlivé místo. Voda je pak nebezpečná především pro ty, kteří mají alergické problémy, kožní ekzémy a další zdravotní nepříjemnosti, jenž vysoké množství chloru pouze zhorší. Vyzkoušejte proto raději jiné způsoby, které vodu vyčistí i bez chemie. Které to jsou?

Moc chlóru v bazénu je pro citlivé jedince problém. Zdroj: Shutterstock.com / muratart

Běžný vitamin C

Možná vás to překvapí, ale vitamin C ve vaší lékárničce opravdu dokáže vodu v bazénu dokonale vyčistit. Obsahuje totiž kyselinu L-askorbovou, která stojí právě za vyčištěním špinavé a zakalené vody. Vysypejte do bazénu 200 g prášku vitaminu C a chvilku vodu promíchávejte. Zanedlouho uvidíte ten rozdíl!

Mořská sůl pomůže

Dalším zaručeným způsobem je použití mořské soli. Slaná voda působí jako přirozená dezinfekce, která nemá žádný negativní vliv na pokožku nebo oči. Doporučená dávka mořské soli jsou 3 kg na jeden kubický metr. Voda po vyčištění mořskou solí nezapáchá a má naopak mírné antiseptické účinky.

Mořská sůl zlepší kvalitu vody, která bude po použití dokonale čistá. Zdroj: AlenKadr / Shutterstock.com

Čištění modrou skalicí

Běžně dostupná v každé drogerii je rovněž modrá skalice. Oproti mořské soli však budete potřebovat pouhých 5 g na každý jeden kubický metr, v žádném případě víc. Modrou skalici nejprve rozpusťte v kýblu s vodou. Následně zapněte bazénovou filtraci a roztok nalijte do bazénu. Po 24 hodinách filtrování bude voda opět krásně čistá a průzračná.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, dumazahrada.cz, uklizenydomov.cz