Jak vyčistit zašlé tenisky? Když nemáte speciální přípravky pro údržbu obuvi, pomohou vám i docela obyčejné domácí prostředky. Vyzkoušejte, které se vám osvědčí nejlépe. Možností čím čistit je totiž několik a různé materiály se mohou chovat odlišně.

Bílé botky vyžadují častou údržbu

Krásné bílé tenisky, ale i polobotky nebo vyšší kozačky, jsou trendy i nyní v bílé barvě. Má to jen jeden drobný nedostatek. Vyčistit takové boty, aby vypadaly skutečně skvostně a jako nové, není jen tak. Pokud ale neznáte pár fíglů, jak je vypucovat bez chybičky a hned na poprvé.

Jak vyčistit bílé tenisky vám poradí také v tomto videopříspěvku Zuzana Procházková, která řešila stejný problém a našla na něj řešení.

Zdroj: Youtube

Jak čistit bílé tenisky?

Čištění tenisek je možné několikerým způsobem a všechny víceméně využívají různých past, které je třeba nanést a následně jemně vykartáčovat a vyčistit starým kartáčkem na zuby. Vždy napřed odstraňte co nejvíc bláta, trávy nebo jiných větších nečistot.

Soustřeďte se nejen na horní materiál a gumovou podrážku, ale také šití tenisek a tkaničky. Ty z tenisek vytáhněte a ve stejné pastě, případně mírně ředěné, je nechte chvíli máčet. Následně je můžete vyprat v ruce nebo přidat i do pračky k bílým oděvům, ale ideálně v sáčku na delikátní prádlo. Tkaničky jsou totiž bohužel přesně tím, co se dokáže v bubnu pračky perfektně vypařit, respektive dostat se pod buben, do těsnění a podobně.



close info Shutterstock zoom_in Jak vyčistit bílé tenisky? Zkuste pastu na zuby, sodu nebo pěnu na holení.

Bílou vrátí teniskám docela obyčejné domácí prostředky

A co tedy použít na samotné čištění? Kromě specializovaných produktů určených na čištění bot můžete doma sáhnout po pastě na zuby, pěně na holení či sodě nebo kypřicím prášku, který ji také obsahuje.

Dejte si rozhodně pozor na čištění bílých bot z pravé kůže. Kůže sice vydrží téměř navždy, ale měla by se čistit jen velmi šetrnými přípravky čili mýdlovou vodou. Místo ní je možné použít také pěnu na holení, která je jen velmi dobře našlehanou mydlinkovou vodou. Kožené boty byste nikdy neměli smáčet a rychle sušit. Kůže by se mohla zdeformovat a ztvrdnout.

Sodu nebo kypřicí prášek můžete smísit s troškou vody v takovém poměru, aby vznikla hustá pasta. Tou potom můžete boty čistit pomocí hadříku nebo kartáčku. V kombinaci s tekutým pískem na čištění hrnců, který zmiňuje Zuzana Procházková, zvýší účinnost především čpavek, který je v tomto čisticím prostředku obsažen. Dejte si ale na tekutý prášek pozor, protože i mikroskopickými částečkami můžete materiál podřít, bude se pak rychleji špinit a následně hůř čistit.

Poslední velmi účinnou pomůckou je obyčejná pasta na zuby. Je vynikající jak na čištění bot, tak tkaniček. Perfektnímu výsledku patrně pomáhají i bělící účinky pasty, ale spíš jde o kvalitní čistící prostředek, kterým překvapivě snadno tenisky vyčistíte.

Zdroje: aazdravi.cz, nytimes.com