Skvělý trik, jak vyčistit brýle. Vyrobte si jednoduše sprej za pár korun

Pokud chcete vidět jako ostříž přes své brýle, měli byste se o ně pravidelně starat. A je jedno, jestli jsou dioptrické nebo sluneční. Jak tedy brýle vyčistit správně a bez drahých čisticích prostředků?

Brýle nám pomáhají s korekcí správného vidění a chrání nás před prudkým sluncem. Ovšem je nutné přes ně dobře vidět. Jakmile jsou špinavé, vaše oči trpí a nedostatečná a nevhodná údržba může brýle i snadno poničit. Poradíme vám, jak se o ně postarat, aby vám dobře sloužily co nejdéle a kvalitně.

Proč jsou čisté brýle důležité

Čištění brýlí by mělo být téměř každodenní rutinou, protože se na nich usazuje poměrně velké množství nebezpečných bakterií. Nejčastěji se usazují na nosních polštářcích a na packách, které přiléhají k ušním boltcům. Bohužel jsou často původem stafylokokových infekcí. Vše se však samozřejmě odvíjí od hygieny uživatele a také od toho, jak se o brýle staráte. Špinavé brýle také často způsobují nepříjemnou únavu očí a někdy i bolesti hlavy.

Základem péče jsou čisté ruce

Myslete na to, že pokud se pustíte do čištění brýlí špinavýma rukama, kýženého výsledku nikdy nedosáhnete. Proto se do práce pusťte vždy až po řádném umytí a vysušení rukou.

Nejprve brýle omyjte vodou

Brýle nejprve omyjte teplou vodou s trochou mýdla. Stačí když si jemně namydlíte konečky prstů a skla i obroučky jemnými tahy pečlivě omyjete. Následně je opláchněte čistou vodou. V případě, že jsou brýle velmi zanesené, postup ještě jednou zopakujte. Následně nechte brýle uschnout nebo je otřete jemným hadříkem. Vyhněte se použití horké vody, která by mohla dioptrické brýle snadno poškodit, protože by narušila antireflexní vrstvu.

Vyrobte si domácí sprej

Pokud brýle nechcete nadměrně máčet, protože některé matriály to vyžadují, vyrobte si čisticí sprej. Do nádoby s rozprašovačem si vytvořte směs z teplé vody a kapky jaru nebo tekutého mýdla. Následně brýle oroste a kousek po kousku omyjte vhodným hadříkem. Teplá mýdlová voda vše výborně odmastí a leštění vám již nedá takovou práci.

Na brýle jen vhodná utěrka

Jakmile brýle budou po omytí suché, nastává čas leštění. K této činnosti je nutné používat pouze vhodné hadříky, které by měly být ideálně z mikrovlákna. Vyhněte se obyčejným papírovým ubrouskům či utěrkám a samozřejmě i toaletnímu papíru. Jejich třením byste mohli snadno poničit povrch skel, kde by vznikly škrábance a drobné oděrky, které by se časem zvětšovaly. Utěrky na brýle si můžete pořídit v každé optice, drogerii i lékárně.

Zcela se vyhněte možnému leštění o oblečení, to je totiž jeden z nejčastějších hříchů, které dioptrická skla poškozují. To samé platí i o vlhčených ubrouscích či novinovém papíru. A naprosto určitě vylučte čištění pomocí vlastních slin, protože tímto způsobem byste si na čočky nanesli nejrůznější bakterie z úst a brýle by byly plné šmouh.

Brýle patří do pouzdra

Pokud brýle nemáte na očích, je nejlepší je uchovávat v tvrdém pouzdře. Když už je někde položíte, tak jedině čočkami směrem vzhůru. Brýle byste neměli vystavovat extrémním vysokým teplotám, které by snadno mohly poškodit čočky i obroučky. Stejně tak je ušetřete prudkému střídání rozdílných teplot.

