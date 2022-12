Brýle vyčistíte i bez drahých sprejů a ubrousků. Takhle se to dělalo dřív

Pro někoho jsou brýle každodenním společníkem, a proto si zaslouží náležitou péči. Je jedno, zdali se jedná o ty dioptrické, sluneční či na sport. Jak jednoduše můžete brýle vyčistit?

Každý, kdo nosí pravidelně brýle, jistě ví, jak je nutné je mít čisté. Oči trpí při každém flíčku, mastnotě či jiné drobné špíně na sklech. Nevhodným zacházením a nedostatečnou údržbou je možné brýle nenávratně poničit. Proto je potřeba starat se o brýle pravidelně a hlavně správně.

A pokud se chcete vyhnout chemickým sprejům a ubrouskům, máme pro vás i jiné možnosti. S čistými brýlemi budete vidět nejen lépe, ale zároveň budete mít i lepší náladu. Čemu se tedy při čištění brýlí vyhnout a jak je nejlépe čistit?

Jak snadno odstranit škrábance ze skla a zrcadel se můžete inspirovat na videu zde:

Proč mít vždy čisté brýle

Zkušení optometristé zpravidla doporučují každodenní čistění brýlí. Záleží to samozřejmě na osobní hygieně uživatele a také na tom, jak jsou brýle náchylné ke znečištění. Bohužel se na nich často usazují, a ještě rychleji množí nebezpečné bakterie, a to i ty, jež způsobujících stafylokokové infekce. Nejvíce kontaminovaná bývají místa na nosních polštářcích a packy, které přiléhají k uším.

Zkušení optometristé zpravidla doporučují každodenní čistění brýlí. Zdroj: Velychko / Shutterstock.com

Vždy čisté ruce

V první řadě manipulujte s brýlemi vždy s umytýma rukama, které by měly být naprosto čisté. Komplikovalo by vám to práci a absolutně čistých brýlí byste se ve výsledku nikdy nedočkali.

Klasika našich babiček

Velmi jednoduše si můžete vyčistit své brýle pomocí teplé vody a mýdla. Dejte si mezi prsty kapku tekutého mýdla a jemnými pohyby prstů dokonale omyjte skla. Poté brýle opláchněte pod čistou tekoucí vodou. Pokud jste majiteli opravdu zanesených brýlích, celý postup ještě jednou zopakujte.

Na závěr buď jemným hadříkem z mikrovlákna nebo papírovým ubrouskem pečlivě celé brýle vyleštěte. Pozor na vlákna, která by vám na sklech zanechávala chloupky nebo jemné částečky. Teplá mýdlová voda krásně vše odmastí a leštění je už pak jen otázkou pár vteřin.

Čemu se při čištění brýlí vyhnout

Brýle vždy chraňte obalem. Zdroj: Shutterstock

K čištění brýlí byste nikdy neměli používat nevhodné prostředky, jako jsou obyčejné vlhčené ubrousky na čištění v domácnosti, agresivní čisticí prostředky, svetry či noviny. Velice snadno by mohlo dojít k poškození a poškrábání čoček.

Nikdy nezapomínejte na obal

Pokud zrovna brýle nemáte nasazené na obličeji, uchovávejte je vždy v ochranném pouzdru.

Extra tip

Pokud chcete mít brýle dokonale čisté, využít můžete síly ultrazvuku. Většinou jsou v nabídce všech optik, ale v současné nabídce je i domácí přístroj. Je tvořen z ultrazvukové vaničky se speciálním roztokem, do níž se brýle jednoduše vloží. Pak už stačí jen nastavit dle manuálu časovač a teplotu čištění. Výhodou této metody je rychlost, jednoduchost a efektivita.

Zdroje: www.bydleni12.cz, www.service.techexpertolux.com, www.egoman.cz