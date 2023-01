Za zápach vypraného prádla může buben pračky: Takhle ho snadno vyčistíte

Vyprali jste prádlo a namísto vůně cítíte zatuchlinu? A to i přesto, že jste použili voňavou aviváž? Máme pro vás hned několik užitečných tipů, jak vyčistit nejen buben pračky, ale zajistit její celkovou údržbu, a to i bez opraváře.

Praktickou pomocnicí každé domácnosti je pračka. Šetří nejen čas, ale i naše síly. Poměrně nenáročným způsobem zajistí čisté a voňavé prádlo. Aby fungovala tak, jak má, je potřeba se o ni pravidelně starat a řádně ji čistit. Pokud to neděláte, snadno se dočkáte po vyprání zapáchajícího prádla, a to díky nepříjemným plísním a bakteriím, které se v pračce dokáží rychle zabydlet. Častou nesnází jsou i nezpracované zbytky pracího prášku, usazená aviváž, mastnota a vodní kámen.

Jak tedy pračku vyčistit? Podívejte se na video:

V pravidelnosti je úspěch

Pokud chcete, aby vaše pračka prala kvalitně, vyžaduje pravidelnou údržbu, stejně jako jiné spotřebiče. Pokud nepatříte mezi ctitele chemických čistidel a chcete být ekologičtí, můžete zvolit mnohem šetrnější metody, které jsou často i o dost účinnější než chemie.

Jedlá soda i ocet jsou velkými pomocníky v boji s nečistotami v pračce. Zdroj: shutterstock.com

Nejvíce rizikové místo je v těsnění

Začněte vždy čištěním těsnění pračky. Jedná se totiž o místo, kde bývá největší množství nečistot. Nejde jen o zbytky pracího prášku a aviváže, často se zde vyskytují i vlasy a různé zapomenuté věci z kapes. Postrachem jsou i potrhané papírové kapesníčky.

Vždy, když doperete, měli byste těsnění otřít alespoň vlhkým hadříkem a zbavit jej nepříjemných nánosů. K čištění těsnění lze využít i ocet nebo peroxid vodíku. Stačí si z nich udělat roztok, v němž namočíte látkovou utěrku, kterou vložíte po obvodu těsnění a necháte alespoň hodinu působit. Nakonec setřete veškeré plochy těsnění vlhkým čistým hadříkem a vysušte.

Pokračujte bubnem a odtokovou hadicí

Podobným způsobem se postarejte i o vnitřní stěny bubnu. Důkladně je omyjte stejně jako těsnění a setřete do sucha. Zkontrolovat byste měli i odtokovou hadici, která by neměla být nikdy zkroucená. V místech ohybu se totiž tvoří nepříjemné usazeniny mnohem častěji. Hadice by vždy měla mít volný spád.

Nutná je i údržba zásobníků

Mnoho usazenin je vždy i v šuplíku na aviváž a prací prášek. Nejrychleji jej vyčistíte, když jej vysunete z pračky a opláchnete ho pod sprchou. Přidat lze i zmíněný ocet či peroxid. Usazeniny lze odstranit pomocí starého zubního kartáčku. A nezapomeňte vyčistit také otvor na zásuvku.

Tip na dokonalé čistění téměř bez práce

Smíchejte 100 ml citronové šťávy nebo 100 g kyseliny citronové s 200 ml octa. Tuto směs nalijte nejen do bubnu pračky, ale i do přihrádek na aviváž a prací prášek. Zapněte pračku na dlouhé praní při teplotě 90 až 95 °C a nechte dojít program do konce, stejně jako když perete prádlo.

Prevence nade vše

Pokud chcete svou pračku udržovat ve „formě“, přidejte občas k prádlu 2 lžíce jedlé sody do každé prací dávky, je to přínosné hned z několika důvodů. Soda změkčí nejen vodu, ale i prádlo a odstraní veškeré nežádoucí pachy. A navíc dojde ke zvýšení účinku pracího prostředku, protože soda bílé textilie i nádherně vybělí. Velmi přínosné to bude i pro pračku, kterou soda během praní vyčistí a zabrání tvorbě nánosů vodního kamene.

Prádlo vyndávejte ihned po vyprání

Jedním z důvodů, proč dochází k rychlému množení zahnívajících bakterií a plísní v pračce, je to, že necháte mokré prádlo v pračce déle, než je nutné.

Po každém praní nechte pračku větrat. Zdroj: shutterstock.com

Nechte pračku větrat

Pračka potřebuje dokonale vyschnou, a proto po vyprání nechte vždy otevřená dvířka i dávkovací zásobníky. Veškeré útroby budou moci lépe uschnout a zabráníte tak tvorbě nežádoucích plísní a hnilob.

