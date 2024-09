Jak vyčistit i ta nejhůř dostupná místečka ovladače? Fíglů, jak na to, existuje celá řada. Pokud vás neosloví, je tu ještě jedno ultimátní řešení. Nenechávejte nic náhodě a ovladač vyčistěte zvenku i zevnitř. Rozeberte ho!

Na čištění dálkového ovladače televize často zapomínáme

Dálkové ovladače bývají často v příšerném stavu. Saháme na ně až příliš často nemytýma rukama. Aniž bychom si uvědomovali, že jsou naše prsty špinavé, pokaždé na ovladači ulpí troška špíny, potu nebo dalších nečistot, které vytvoří nakonec až mastnou vrstvu v okolí těch nefrekventovanějších tlačítek ovladače.

O nic nejede. Stačí to přece vyčistit a naštěstí je to docela snadné.

Velmi efektivní a rychlý způsob představuje také autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu Family Funsters.

Zdroj: Youtube

Čím čistit televizní ovladač?

Ano, takhle jednoduché to je. Stačí kartáčkem jemně vyčistit ovladač tak, aby do něj nemohla zatékat voda z navlhčených štětin kartáče. Jde do však samozřejmě i jinak.

Na ovladač můžete také nastříkat sprej s vysokým obsahem alkoholu. Následně se hodí vydrhnout kartáčkem na nehty prostory mezi tlačítky a pořádně otřít hadříkem. Samozřejmě to všechno za předpokladu, že je ovladač zbavený dočasně baterií.

Další možností je použití velmi dobře vyždímané mikrovláknové utěrky, která sama o sobě a bez použití jakýchkoli čistítcích prostředků umí efektivně stírat nečistoty včetně typické špinavé mastnoty na ovladači.

Výborně si se stejným znečištěním umí poradit také vlhčený ubrousek a nemusí jít ani o speciální ubrousky určené k očistě počítačů a televizí. Bohatě postačí klasický, klidně parfemovaný dětský vlhčený ubrousek. Je perfektní nejen na dětská pozadí, ale skvěle čistí skvrny z oblečení, potahu sedačky, konferenčího stolku, ovladače televize nevyjímaje.

close info Shutterstock zoom_in Nepodceňujte utěrky z mikrovlákna. Takzvané švédské utěrky perfektně fungují jen mírně navlhlé vodou.

Když už, tak pořádně! Rozšroubujete ovladač

Chcete se podívat ovladači i pod kabá? Ovladač lze také velmi snadno rozšroubovat a věřte, že na vás nečeká nic převratného než destička se tištěnými obvody, gumová tlačítka a případně ještě čirá plastová perforovaná destička, která patří mezi tlačítka a tištěné obvody.

Tyto tři vnitřní vrstvy ovladače objímají dvě černé poloviny obalu, který chcete vyčistit. Pokud rozšroubujete ovladač a rozebere ho na tyto díly, budete mít možnost vyčistit je z venku i zevnitř. To se však týká černého plastového obalu ovladače a případně gumových tlačítek, které mohou být také špinavá, případně je možné že mezi ně zapadne prach nebo drobnosti.

Černý či šedý zevní plastový obal můžete čistit i saponátem nebo třeba přípravkem na mytí oken, ale dejte si pozor na kovové části v místě, kam patří baterie. Zde rozhodně nechcete zanechat ani ty nejmenší stopy vlhkosti, aby kov nezačal korodovat.

Ostatní čili vnitřní části ovladače čistěte raději na sucho, v případě gumových tlačítek můžete také použít saponát nebo sprej, ale ujistěte se, že jsou tlačítka perfektně suchá před tím, než se vrhnete na znovu sestavení ovladače do původní podoby.

Zdroje: nytimes.com, mensjournal.com