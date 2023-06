Díky těmto trikům snadno odstraníte všechnu zažranou mastnotu z digestoře

Digestoř je skvělý pomocník, který se ale hůř udržuje v čistotě. Jak vyzrát na mastnotu, která trápí hospodyně? S digestoří vám pomohou i docela obyčejné prostředky! Znáte je?

Zdroje: svetkreativity.cz, abecedazahrady.dama.cz

Digestoř nesmí v kuchyni chybět

Digestoře se staly součástí domácností v minulém století a jsou s námi už zhruba sto let. I když je to fantastický pomocník, v souvislosti s jeho provozem nás trápí pořád stejný problém. I o digestoři platí to, že pod svícnem je největší tma. Ač naše kuchyně zbavuje mastných výparů vzniklých při vaření, právě sama digestoř je neobyčejně umaštěná. I když je její povrch často hladký, problém nastává především u mřížek a filtrů, které jsou zpravidla perforované a jejich čištění může být velmi obtížné.

Čím čistit digestoře?

Samozřejmě na trhu dnes najdete řadu prostředků, které vám s prací a úklidem pomohou.

O svůj typ na čištění digestoře se podělila také Eva Břečková:

Jde to ale jistě i jinak a digestoř i mřížku můžete vyčistit pomocí sody a citronu či octa. Ze sody a zvolené kyselé tekutiny připravte pastu v misce. Ideální je, aby byla pasta spíš hustá a méně stékala. Odstraňte odnímatelné části digestoře a mřížku, pastu rozetřete po celé ploše a nechejte 5 minut působit. Nejhorší mastnotu setřete starým hadrem a až na další dočištění či nanesení mycího prostředku použijte čistou houbičku.

Silné odmašťovací schopnosti mají i prostředky do myčky na nádobí. Připravte si pastu rozdrcením tablety nebo smícháním trošky prášku s vodou a rozetřete směs po čištěné ploše. Po několika minutách vyzkoušejte, zda mastnota pouští a celý povrch setřete. Poté stačí jen dobře setřít případné zbytky pasty namočenou houbičkou.

Vynikající čistící schopnosti mají i prostředky se čpavkem. Pokud jej máte doma, nebojte se čpavek použít jen tak. Nezapomeňte však větrat a používat ochranné prostředky. Do dvou litrů vody vmíchejte 50 ml čpavku a tuto tekutinu přelijte do rozstřikovače. Používejte jako jiné běžné čisticí prostředky.

Digestoř je skvělý pomocník, ale špatně se čistí. Zdroj: Ekaterina Govorina / Shutterstock.com

Olej vám pomůže, líh raději nepoužívejte

I když se to může zdát zvláštní. I mastné lze použít na čištění mastnoty. Jakýkoli tekutý olej vám pomůže rozpustit usazenou mastnotu na digestoři. Olej naneste, nechejte chvíli působit a pak setřete papírovou utěrkou nebo starším hadrem. Tím se zbavíte silné vrstvy mastnoty. Pak stačí omýt digestoř vodou s troškou saponátu.

Vyvarujte se používání prostředků s lihem. Na čištění někdy používáme jeden sprej a pokud funguje i na mastnotu, o to lépe. Dejte si ale pozor na případný obsah lihu. Ten totiž může zapříčinit tmavnutí kovů.