Jak vyčistit filtr digestoře téměř bez práce: Geniální trik se solí

Každodenním vařením se časem zanese nečistotami každá digestoř v kuchyni. Aby fungovala, jak má, je potřeba ji pravidelně čistit. Poradíme vám, které prostředky vám její údržbu usnadní a jak na to nejjednodušeji.

Každá digestoř vyžaduje údržbu, aby nebyla plná mastnoty, prachu a nečistot, které se na ní usazují během vaření. Ovšem někdy je odstranění zapáchajícího nánosu značně náročné. Proto pro vás máme hned několik osvědčených tipů, díky nimž zbavíte digestoř veškerých nečistot během chvilky, a hlavně se u toho nenadřete.

Podívejte se ve videu, jak na to:

Trik se solí a kyselinou citronovou

Díky těmto ingrediencím dosáhnete maximální čistoty. Stačí si vyrobit dokonalou čistící lázeň. Do většího hrnce si připravte směs, na jejíž výrobu použijte na 1 l teplé vody 4 polévkové lžíce soli a 3 kávové lžičky kyseliny citrónové.

Mřížku z digestoře nechte nejprve pár minut v tomto roztoku vyvařit a dalších 15 minut nechte směs působit. Pak ji omyjte kartáčkem či houbičkou a následně ji důkladně omyjte v teplé vodě. Směs soli a kyseliny citronové je velmi účinná na mastnou špínu, kterou hravě rozpustí.

Na čištění digestroře využijte sůl a kyselinu citronovou. Zdroj: Shutterstock

Mýdlová voda

Pokud čistíte digestoř pravidelně a je jen slabě zanešená, postačí vám k umytí mýdlová voda. Do dřezu či vany si napusťte teplou vodu a přidejte nastrouhané mýdlo. Do tohoto roztoku mřížku ponořte a nechte tak 20 minut působit. Nakonec zbylé nečistoty odstraňte pomocí houbičky nebo kartáčku, opláchněte čistou vodou a vysušte hadrem z mikrovlákna.

Jedlá soda

Známý bílý prášek nezklame ani v tomto případě, protože umí výborně odstranit nejen mastnotu, ale i nepříjemné zápachy. Jedlou sodu jednoduše rozmíchejte v teplé vodě a ponořte do ní filtr. Nechte působit minimálně 10 minut. Pokud je mřížka plná velkých nánosů špíny, můžete ještě před touto lázní inkriminované lokality jedlou sodou zasypat, lehce navlhčit a vyčistit kartáčkem. Na závěr filtr opláchněte pod čistou tekoucí vodou a řádně osušte. Budete se těšit z vysokého lesku.

Olivový olej

Možná vás překvapí, že by se mastnota dala vyčistit mastným prostředkem. Ovšem ačkoliv se to nezdá, funguje to a jedná se o poměrně efektivní metodu. Mřížku nejprve potřete olivovým olejem, přikryjte ji hadříkem namočeným v horké vodě a nechte působit. Asi tak po 15 až 20 minutách látku sundejte a mřížku utřete a vyleštěte pomocí papírových utěrek.

Jedlá soda nezklame ani v tomto případě, protože umí výborně odstranit nejen mastnotu, ale i nepříjemné zápachy. Zdroj: shutterstock.com

Výborným pomocníkem je i čpavek

Pokud je filtr digestoře extrémně špinavý, můžete k jeho čištění využít i čpavek. Po vyjmutí z digestoře jej namočte na chvíli do čpavku a poté jej vložte do vzduchotěsného sáčku, nejlépe přes celou noc. Druhý den filtr opláchněte pod proudem horké vody, a ještě ho řádně dočistěte. Na závěr lze ještě využít trochu lihu, kterým filtr lehce přetřete.

