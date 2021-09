Jak vyčistit dřez, aby se leskl jako nový: Jednoduchý trik vám usnadní práci

Čištění dřezu nepatří mezi oblíbené činnosti, ale někdo to udělat musí. Usnadněte si co nejvíce práci, aby pro vás mytí dřezu nebylo noční můrou.

Není dřez jako dřez! V dnešní době, pokud nemáte omezený rozpočet, lze vybírat z většího množství materiálů než kdysi. Nové, ale i znovuobjevené materiály, mají spoustu výhod i nevýhod.

Většina z nás má doma dřez nerezový, ale ve spoustě domácnostech objevíme čím dál častěji například dřez granitový nebo keramický. Pojďme si uvést plusy a mínusy jednotlivých materiálů a hlavně to nejdůležitější: Jak je vyčistit!

Keramický dřez

Keramika se snadno udržuje a její barva zůstane dlouhou dobu netknutá. Klady mají totální převahu nad zápory. Nevýhody jsou ve vyšší pořizovací ceně dřezu. A na co si dát velký pozor? Rozhodně na pád těžkého nebo ostrého předmětu na keramiku.

Keramický dřez skvěle odolává nečistotám, pachům i obarvení. Odolává i vysokým teplotám a chemii.

Keramický dřez za pomocí hadříku z mikrovlákna a prostředku na nádobí dřez omyjete bez jakéhokoliv zádrhele.

Keramický dřez se vrací do módy! Zdroj: Profimedia

Granitový dřez

Tento dřez je vyroben ze žuly (obsahuje jí 75 – 85%), která patří mezi nesmrtelný materiál. Jen tak se nepoškrábe a vydrží i vysoké teploty. Na tomto žulovém dřezu své otisky prstů nikdy nenaleznete.

Granit byste měli čistit pravidelně, nejlépe po každém použití, a na závěr jej vždy pokud možno utřete dosucha. Namísto drahých prostředků z drogerie při čištění raději sáhněte po staré dobré octové vodě nebo po citronu.

Granitový dřez vypadá velmi stylově. Zdroj: Profimedia

Umělý kámen

Výhodou umělého kamene je bezespárová technika. Je možno si pořídit dřez spolu s pracovní deskou v „jednom kusu“. Což je z hygienického hlediska obrovské plus. Můžete si vybrat z množství barev, rozhodnout se můžete i ohledně dna – buď bude ze stejného materiálu jako vše ostatní, anebo si dno můžete objednat v nerez verzi. Když vám „ujede ruka" s nožem mimo prkénko a uděláte si do plochy rýhu, dá se jednoduše přebrousit, žádný strach. Mínusem je horší snášenlivost vysokých teplot a vyšší pořizovací cena.

Dřez z umělého kamene má tu výhodu, že je vyroben z jednoho kusu spolu s pracovní plochou. Zdroj: Profimedia

Nerezový dřez

Klasika v kuchyni, která se lehce poškrábe a vodní kámen na ní vzniká v mžiku. I přesto je nerez nejvyužívanějším materiálem. Je totiž lehce dostupný, a to hlavně finančně. Jak se říká „za málo peněz hodně muziky“ a na to lidé samozřejmě slyší. Nerez snese vysoké teploty, neobarví se, odolává bez problému chemickým prostředkům a může vám do něj žuchnout i hrnec a nic se s ním nestane. Při čištění se ale vyhněte drátěnkám, nechala by vám ve dřezu sice výtvarně zajímavé, ale nechtěné škrábance.

Čištění nerezového dřezu pomocí jedlé sody. Zdroj: SeDmi / Shutterstock.com

Mezi babské rady, jak čistit nerezový dřez, patří třeba loupat v něm brambory, protože slupky z brambor odstraňují nečistoty.

Další „vychytávkou" je citronová šťáva nebo ocet. Tyto dvě přísady, které pravděpodobně máte doma, vám dopomůžou k dokonalému lesku i k odstranění vodního kamene.

Na leštění někteří lidé používají dětský olej, prý je nerez dřez pak zase jako nový.

Někdo na špinavý dřez také nanese směs z vody a jedlé sody, vyčistí a opláchne.

