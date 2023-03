Jak vyčistit průhledné dveře sprchového koutu a zlikvidovat jejich šedý povlak

Dejte stopku smutnému pohledu na dveře sprchového koutu bez lesku a čistoty! Poradíme vám, jak je vyčistit, aby byly chloubou vaší koupelny.

Rozčiluje vás zašedlé sklo plné zaschlých kapek ve vašem sprchovém koutu? Máme pro vás pár užitečných tipů, jak mít dveře jako z alabastru, a to i bez použití chemických prostředků, které ničí naše životní prostředí. Některé z ingrediencí máte určitě doma a úspěšně vám pomohou zbavit se navždy nevzhledných map od vody, mýdel a šamponů.

Jak rychle vyčistit skleněnou zástěnu ve sprchovém koutu se můžete podívat na následujícím videu:

Základem je dostatečné větrání

Pokud chcete mít sprchový kout co nejdéle čistý a v pořádku, a to se netýká pouze jeho dveří, dbejte na dostatečné větrání. Tuto zásadu nepodceňujte a vždy ji dodržujte. Po každém použití a údržbě prostor větrejte, zabráníte tak vzniku nebezpečných plísní a bakterií. Ideální je i otevřít okno, pokud ho v koupelně máte, a stejně tak dveře.

Jak na čisté dveře sprcháče?

Skvrny na skleněných výplních sprchového koutu mají zpravidla na vině vodní kámen a přípravky, které při mytí ulpívají na skle. Jejich tvorbě lze zabránit pravidelnou a správnou údržbou.

Velkou službu vám prokáže obyčejná stěrka na okna. Zdroj: shutterstock.com

Vezměte si k ruce stěrku

Zaschlým skvrnám dejte vale pomocí gumové stěrky, kterou je dobré „přejet“ skla po každém osprchování. Je to aktivita na pár vteřin a určitě se vám vyplatí.

Vyrobte si domácí čisticí směs

V nádobě s rozprašovačem smíchejte 30 ml tekutého mýdla, 60 ml peroxidu vodíku a 60 ml čistého alkoholu se 400 ml vody a vše pečlivě promíchejte. Přípravek si nechte někde v blízkosti sprchového koutu a po sprše jím veškerý skleněný povrch postříkejte, stáhněte stěrkou a případně vysušte hadříkem z mikrovlákna.

Na důkladnější úklid volte citron, sodu a ocet

Sprchový kout byste měli alespoň jednou za týden či dva uklidit důkladněji. Nikdy však nepoužívejte abrasivní prostředky, které by jeho povrch mohly poškrábat. Vyrobte si raději domácí jemnou pastu, která je dokonalým čističem. Smíchejte ½ hrnku jedlé sody s trochou vody, aby vám vznikla hustší pasta.

Do lahvičky s rozprašovačem si připravte zředěnou citronovou šťávu a naneste ji na veškeré plochy, a to i včetně skleněných dveří. Nechte tak 15 až 20 minut působit, pak naneste na houbičku pastu ze sody a krouživými pohyby se můžete pustit do práce. Zbytek hmoty rozetřete po skle a nechte opět tak půl hodiny působit. Nakonec povrch opláchněte a vyleštěte jemným hadříkem namočeným ve vodě s octem.

Jedlá soda a ocet jsou skvělými pomocníky na úklid. Zdroj: 123rf

Cola a alkohol

Pokud doma konzumujete colu, můžete na úklid sprchového koutu i dveří použít ji. Pokud ji smícháte s alkoholem, nejlépe s pálenkou a nanesete směs pomocí rozprašovače, můžete špínu po pár minutách působení jen setřít vlhkým a poté i suchým hadříkem.

