Nábytek si dnes můžeme koupit v mnoha cenových relacích od toho nejlevnějšího a dostupného téměř každému, až po luxusní kousky za statisíce. Stále je ale ceněná zlatá střední cesta, tedy nábytek cenově vyhovující, ale už ze skutečného dřeva. Jak ho ošetřit, když se na něm objeví nevzhledné skvrny?

Dřevěný nábytek můžeme koupit nebo třeba zdědit či dostat od starší generace. Bývají to někdy opravdu hezké kousky, na jejichž dlouho udržitelném vzhledu si chceme dát záležet. K tomu vede několik cest – buď takový nábytek raději téměř nebudeme používat, nebo se naučíme o něj patřičně starat a budeme se k němu chovat s respektem. Druhá varianta je samozřejmě mnohem praktičtější. Poslední možností je naučit se opravovat a zahlazovat stopy používání. Jenomže co to znamená?

Nábytek může stihnout i jiná katastrofa než kolečko od pití. Jak odstranit steklý vosk poradí na youtube Kutil Adam:

Zdroj: Youtube

Pozor na pití!

Dřevěný nábytek, i když je ošetřený lakem, mořidlem nebo jinou povrchovou úpravou, má svoji nevýhodu v možném poškrábání nebo třeba poškození vlhkostí. V takovém případě, když například zapomeneme, že je sklenice s pitím vlhká a postavíme ji na stůl, mohou na desce vznikat nevábně vypadající “vypálená” kolečka. To jistě nechceme.

Prevence je lepší než "léčba"

Jak na to? Je logické, že lepší než náprava problémů, je vždy prevence. Naučíme-li se automaticky pokládat skleničky a hrnky na podložku, máme po starostech. Jenomže to se nemusí podařit vždy, a neštěstí je na světě. Pak musí přijít na řadu rada, která pomůže takovou pohromu napravit. Nemusíme přitom hned sahat k tak razantním řešením, jako je obroušení a nový nátěr stolu, možná bude stačit drobnější retuš.

Máslo opravdu jen s rozmyslem

Některé hospodyně v takové chvíli přísahají na docela obyčejné máslo. Kouskem takového tuku jednoduše potřou plochu stolu nebo jiného poškozeného nábytku, po chvíli povrch vyleští a může být hotovo. Musíme si ale uvědomit, jak se takové máslo “chová”. Asi všichni jsme někdy zapomněli zbytek másla uložit zpět do lednice a brzy jsme zjistili, jak nevábně je cítit, když žlukne. To same se může stát také na nábytku, zvlášť pokud jím při nápravě koleček nešetříme nebo postup několikrát zopakujeme a vznikne větší vrstva, kterou ani nemusíme okem postřehnout. V drobných prohlubních máslo zůstane usazeno a o nepříjemný domácí zápach bychom měli postaráno. Pokud tedy máslo použijete, tak opravdu jen s velkým rozmyslem.

close info Profimedia zoom_in Zubní pasta je známá nejen jako čistič zubů.Pomůže i při renovaci dřevěného nábytku.

Pomůže obyčejná zubní pasta

Mnohem lepší tedy bude využít další z možností, a tou je obyčejná zubní pasta s trochou jedlé sody, které trochu naneseme na vlhký (nikoliv příliš mokrý) hadřík a jemně ji rozetřeme na postižené místo na nábytku. Přibližně po jedné minutě pastu se sodou setřeme a mělo by být hotovo. Pak stačí použít běžnou leštěnku nebo jiný přípravek na ošetření povrchu dřevěného nábytku a můžeme si oddychnout.

Pozor na vzácné kousky

Pokud si ale nábytku opravdu hodně vážíte a máte k němu třeba i citový vztah, protože se jedná o rodinnou památku, bude lepší takové problémy svěřit do rukou odborníků nebo alespoň zajít do specializovaného obchodu a nechat si poradit, jaký prostředek na jeho ošetření zakoupit.

Zdroje: www.housedigest.com, nalo.cz, www.dumazahrada.cz