Skvělý trik, jak snadno vyčistit formičky na pečení i bez otravného drhnutí

Máte doma kopu formiček a chcete je použít na cukroví? Vyčistěte je a upečte si krásné kousky cukroví s nádechem nostalgie. Jak ale takové formičky vyčistit? Podívejte se na triky, které zbaví formičky mastnoty, špíny i rzi.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.jakcistit.cz

Formičky jsou pokladem po předcích

Také jste měli doma někde v koutku schované formičky na cukroví po babičce? Staré zdobné formičky a vykrajovátka nás v dětství lákaly tvary, které vždy znova ožily o Vánocích a jen o nich! Málokdy se stejné formičky používaly i jindy během roku. Zvláštní rybičky, šišky, raci, pracičky, hvězdy a srdíčka, ale také mnohé jiné komplikované tvary se v takové bedýnce s vykrajovátky našly.

Každý ví, že udržet takové formičky v dobré kondici není jen tak. Právě zdobení formiček jejich čištění komplikuje, na některých místech se usadila mastnota či rez. Určitě to znáte sami.

Víte, jak o takové formičky pečovat, aby vám vydržely a jejich čistění bylo snadné?

Na přípravu pracen potřebujeme formičky. Zdroj: Natasha Breen / Shutterstock.com

Jak čistit formičky a vykrajovátka?

Podívejte se na toto kratičké video, kde autorka používá bělidlo v prášku. To s vodou, ve které jsou formičky, okamžitě zareaguje, silně šumí a výsledkem je čisté veškeré nádobí. Po opláchnutí vodou jsou formičky krásně čisté, lesklé a docela jako nové:

Triky na čištění formiček na cukroví

Jestliže nemáte takový přípravek, nezoufejte. Formičky můžete umýt prostě horkou vodou, anebo v myčce. Těsto bývá většinou velmi mastné, proto čím je voda vřelejší, tím lépe. Formičky dejte do mísy nebo zašpuntovaného dřezu a pořádně je prolijte vroucí vodou, která zbytky těsta rozpustí. Přidejte pár kapek saponátu na odmaštění a co se neupustí samo, vyčistí kartáč. Pokud je myjete hned po pečení, nebývá s tím žádný velký problém.

Čím jsou tvary formiček na cukroví komplikovanější, tím hůře se čistí. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokud máte formičky opravdu staré, pak možná bojujete s opravdu dobře zaschlou špínou, ale také se rzí. Formičky se sice skladují už suché, ale čas od času se k nim nějaká vlhkost dostane. Co s tím? I s odolnou špínou a rzí si můžete jednoduše poradit.

Vyrobte si pastu ze soli a citronu a formičky směsí potřete. Nechejte chvíli působit a pak dobře kartáčkem vydrhněte.

Z citronu a soli připravte pastu na čištění. Zdroj: Profimedia

Jiná metoda spočívá ve vaření formiček v hrnci s vodou, do které přidáte několik lžic sody nebo kypřicí prášek. V tomto roztoku povařte vykrajovátka a formičky asi deset minut.

Také cola může pomoci. Oblíbený bublinkový nápoj se používá i při úklidu, to je dnes již docela známá věc a v případě formiček na pečení také může pomoci. Formičky nechejte v cole máčet přes noc, to by mělo pomoci se rzí i zašlými nečistotami. Druhý den by měly jít umýt skoro samy.