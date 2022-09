Co se stane, když dáte použitou a páchnoucí houbičku na nádobí do myčky

Došly vám houbičky na nádobí? Vraťte život těm starším – opotřebovanějším. Tady je pár tipů, jak na to…

Dovedete si představit život bez houbičky na nádobí? Spousta z nás už ani ne. Tenhle pomocník z celulózy totiž zastane spoustu funkcí – jednak vám pomůže umýt nádobí, vyčistit lednici, otřít stůl nebo uklidit koupelnu. Bohužel má to jeden háček. Houbička je ze savého materiálu a kromě špíny, prachu a třeba drobků ze snídaně, nasává i bakterie. A to může být problém...

Houbička je multifunkční pomocník v domácnosti. Zdroj: Profimedia

82 miliard bakterií na jednom místě

O tom, že houbičky na nádobí jsou semeništěm různých nečistot a bakterií se obecně ví. Ale jak moc jsou infikované? Tým vědce Markuse Egerta zkoumal DNA a RNA zhruba 14 použitých houbiček na nádobí. A víte, k čemu došel? V jedné běžně použité houbičce bylo až 362 druhů bakterií. A pozor – na jednom centimetru špinavé houbičky jich žilo neuvěřitelných 82 miliard! Dovedete si představit, co se děje, když takovou houbičkou myjete příbory, hrnky, talíře nebo dřevěné prkénko?

Jedna starší houbička obsahuje až 362 druhů bakterií. Zdroj: Profimedia

Domácí dezinfekce houbiček

Podle odborníků by se měly houbičky měnit každých čtrnáct dní. Pokud nemáte po ruce novou, můžete tu svoji starou vydezinfikovat. Tady jsou tři osvědčené metody:

Ponořte ji do bělidla

Vaše opotřebovaná houbička ožije, když jí dopřejete koupel v bělidle, které ji zbaví bakterií a případných zárodků plísní. Jak na to: Nejdříve si natáhněte na ruce gumové rukavice, aby se vaše pokožka při styku s chemií zbytečně nepodráždila. Napusťte do kbelíku trochu vody a promíchejte ji s kapkou bělidla. Do směsi pak ponořte houbičku. Po pěti minutách houbičku vytáhněte, vyždímejte a ještě vyperte v horké vodě. A je hotovo!

Po vyjmutí z bělidlové lázně houbičku pořádně vyperte. Zdroj: Profimedia

Dejte houbičku do myčky

Jste líní se čištěním houbičky nějak hluboce zabývat? Pak dejte tuhle měkkou věc spolu s nádobím do myčky a zapněte program. Účinnost téhle metody je o trochu nižší než v případě bělidla, ale také funguje. Snažte se jen houbičku umístit na stabilní místo, aby vám nespadla dolů a zbytečně neucpala filtr!

Houbičku můžete vydezinfikovat i v myčce na nádobí. Zdroj: Profimedia

Vyvařte ji v horké vodě

I takhle bez námahy se můžete zbavit bakterií v zanesené houbičce. Stačí, když do kastrolu nalijete dva hrnky vody a přivedete ji k varu. Pak do roztoku ponořte houbičku a necháte ji pět minut vyvařit. Nakonec kuchyňskou pomůcku nechte vychladnout a pořádně vyždímejte.

Když novou houbičku, tak jakou?

Na trhu je spousta houbiček na nádobí. Který materiál je nejvýhodnější?

Celulóza

Je to nejčastější typ houbiček! Celulóza skvěle absorbuje tekutinu, ale její nevýhodou je, že se stejnou intenzitou pohlcuje i bakterie.

Bambusové vlákno s biobavlnou

Jde o multifunkční houbičku, kterou můžete použít jak na nádobí, tak i na mytí oken, povrchů nebo čištění koupelen. Je velmi savá, příjemná na omak, a navíc se dá ještě vyprat na 60 °C!

Kokosová drátěnka

Poradí si se zaschlou špínou a připáleným hrncem. Kokosová vlákna skvěle čistí mastnotu a připáleniny. Nevážou na sebe zbytečně nečistoty, takže se bakterií zase tolik bát nemusíte!

Kartáč ze dřeva a vlákna agáve

Je výborný na připálené hrnce a pánvičky. Štětinky z agávových vláken čistí šetrně, a navíc jsou ekologické.

K úklidu můžete použít houbičky různých materiálů. Zdroj: Profimedia



Zdroje: www.chalupari-zahradkari.cz, www.bydlenisnu.cz, www.apetitonline.cz