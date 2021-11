Jak snadno vyčistit indukční desku, aby na ní nebyly žádné šmouhy

Aby indukční deska vypadala ve vaší kuchyni stylově, musí být dokonale čistá. Povrch desky však nesnese příliš hrubé zacházení při čištění. Víte, čím indukční desku čistit, tak abyste ji nepoškodili a deska byla krásně lesklá a hladká? Není to nic složitého, a přece se hodí pár tipů, co k jejímu čištění použít.

Jak vyčistit lesklou a hladkou indukční desku?

Obyčejně bohatě stačí setřít ji vlhkým hadrem nebo houbičkou, ale časem se mohou vytvořit i odolnější nepříjemné skvrny, připáleniny a usazeniny, na které je lepší vyzbrojit se i něčím účinnějším než jen čistou vodou.

Jak vyčistit indukční desku. Zdroj: Profimedia.cz

Běžná údržba indukční desky

Nejjednodušším způsobem čištění indukční desky je otěr vodou s kapkou saponátu. Před mytím mějte varnou desku vždy vypnutou a vychladlou. Dejte si pozor na drsnější stranu houbičky, tu raději nepoužívejte. Nikdy indukční desku nedrhněte drátěnkou a raději nepoužívejte žádné čistící přípravky na popisky na desce.

Přírodní a levný ocet očistí bezchybně i varnou desku

Pokud jste zapomněli desku otřít včas a vytvořila se vám zaschlá vrstva špíny nebo odolnější stopa po hrnci či jiný otisk, vyzkoušejte ocet. Ocet v kombinaci se švédskou utěrkou dělá zázraky. A to na indukční desce i na jiných hladkých površích v kuchyni. Švédské utěrky se používají jen mírně navlhčené a bez saponátů nebo jiných bublinkových přípravků. Právě proto je kombinace s octem více než vhodná. Jde rozhodně o jeden z nejúčinnějších a nejlevnějších způsobů, jak uklidit kuchyň i důkladně očistit indukční desku. Navíc je to způsob ekologický, který nezatěžuje životní prostředí.

Ocet je přírodní a osvědečený čistící prostředek. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Agresivní tableta do myčky si poradí i s indukční deskou

Pokud máte za to, že je potřeba něco mnohem agresivnějšího než ocet, pak můžete sáhnout po tabletě do myčky. Mírně navlhčenou tabletou očistěte desku. Vlhká tableta nemá žádné abrazivní schopnosti, a přece velmi účinně odstraní i velmi nepříjemné a zaschlé stopy na sklokeramickém sporáku. Povrch potřený tabletou nechte mírně zaschnout a následně ho otřete vlhkým hadříkem. Dejte však pozor na agresivní prostředky do myčky a při manipulaci s nimi vždy používejte rukavice.

K vyčištění sklokeramické desky můžete použít i tabletu do myčky. Zdroj: AssiaPix / Shutterstock.com

Indukční desku vyleštíte i vlhčeným ubrouskem

Překvapivě dobře fungují také vlhčené ubrousky. I velmi levné ubrousky pěkně očistí hladkou desku, ale i další lesklé povrchy v kuchyni či obyváku. Vlhčené ubrousky se dobře hodí i na očištění televize, skleněného povrchu konferenčního stolku, nebo dokonce skvrn na sedačce či koberci.

