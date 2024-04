Uklízet kuchyň je nepříjemná povinnost, zvláště když přijde na řadu sporák. Jak můžete vyčistit jeho špinavé a mastné knoflíky? Skvěle na ně funguje hořčičný prášek nebo soda bikarbona, podívejte se.

Uklízení kuchyně je velice nepříjemná, ale neodbytná povinnost. Nejhorší jsou mastné knoflíky od sporáku. Ty nemají konkurenci a jejich čištění je prostě a jednoduše fuška. Existuje ale způsob, jak tyto knoflíky naprosto dokonale vyčistit, dokonce absolutně bez chemie. Jak na to? Kupodivu velice jednoduše.

Jak vyčistit knoflíky od sporáku

Pokud vám nevadí si zahrát na malého chemika, můžete použít peroxid vodíku. Ten naneste na vatový tampon, a poté s ním vyčistěte zažloutlé a mastné části knoflíků.

To dělejte do té doby, než mastnota a žluté skvrny nezmizí. Peroxid vodíku má tu výhodu, že nejen kompletně knoflíky vyčistí, zároveň je také vybělí a vydezinfikuje. Knoflíky se poté budou lesknout, jako nové.

close info Profimedia zoom_in Hořčičný prášek působí nejen jako skvělý čistič, ale také jako dezinfekce. Pokud s ním vyčistíte knoflíky u sporáku, budou se jen lesknout. A to vše bez použití chemie.

Dalším velice účinným prostředkem je soda bikarbona, která je známá jako univerzální čistič. Má také skvělou schopnost odmašťovat. A přesně tato schopnost je u knoflíků od sporáku to, co potřebujete.

Stačí jen navlhčit nepoužívaný kartáček na zuby, následně namočit do sody bikarbony a vetřít krouživými pohyby do knoflíků. Buďte velice pečliví, především co se týče mezer a záhybů. Pak už jen nechte pár minut působit a pomocí navlhčeného hadru smyjte. Knoflíky budou jen zářit.

Hořčičný prášek

Pokud preferujete nulovou chemii, může vám s čištěním knoflíků pomoci hořčičný prášek. Ten působí nejen jako optimální čistič, ale rovněž jako dezinfekce. Do 200 mililitrů horké vody přidejte 1 polévkovou lžíci hořčičného prášku a dohladka zamíchejte.

Tuto směs pak již stačí jen nanést na knoflíky a ponechat ji na nich zhruba 10-15 minut. Pokud chcete účinek ještě zlepšit, aby opravdu veškerá mastnota zmizela, můžete přidat špetku již zmíněné sody bikarbony. Pak už jen stačí opláchnout čistou teplou vodou a máte hotovo. Knoflíky jako ze škatulky.

