Kdo nezkusil, neuvěří. Víte, jak se zbavit otisku mokré sklenice nebo hrnečku na nábytku? Na kroužky a fleky od vody na nábytku či dřevěné podlaze se nemusíte nadosmrti koukat.

Fleky a skvrny od vody nemusejí zůstat na dřevě navěky

Pokud jste měli v dětství doma především dřevěný nábytek, určitě jste prošli drilem a rozhodně nepokládáte mokré na dřevo. Nicméně, někdy se stejně zadaří, a pak se na laku objeví nepříjemné pravidelné skvrny, které prozradí, že zde stála sklenička nebo hrnek.

Někdy poškození dřeva vyloženě překvapí. Otisk se totiž může do laku navěky vpít také, když položíte na stůl horký hrnec a ten se na utěrce nebo chňapce zapaří. I tato vlhkost se může na dřevě podepsat.

Podívejte, jak snadno se lze zbavit viditelných skvrn od tekutin na dřevěném nábytku. Tento a mnohé další pro vás připravila autorka na svém YouTube kanálu Andrea Jean Cleaning.

Skvny od vody odstraníte těmito pomocníky

Kdo by to byl řekl, že i majonéza může pomoci se skvrnami od vody. Patrně je to díky vysokému obsahuj oleje, který zatře a vyleští škrábance i mapy po vodě, která poškodila vzhled nábytku. Poslouží v podstatě jakýkoli olej, i když na dřevo se nejčastěji používá lněný olejíček. Olivový nebo slunečnicový funguje stejně.

Pokud budete hledat, najdete také docela jiného pomocníka, kterým by mělo být možné skvrny zlikvidovat. Překvapivě to je pasta na zuby. Malým množstvím pasty na hadříku stačí místo pořádně přetřít a vyleštit do sucha. A voilà! Skvrna jako by nikdy nebyla.

V případě, že byla voda horká či při vzniku zmiňovaného otisku na dřevě, který vznikl zapařením, objeví se na laku bílá skvrna. Takovou se můžete pokusit zlikvidovat směsí zubní pasty a jedlé sody či kypřicího prášku.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Než se vrhnete na leštění, zbavte nábytek prachu i jiných nečistot.

Po skvrnách přichází čas na vyleštění nábytku

Když už budete u „zmizíkování“ fleků na nábytku, snadno si můžete vyrobit také leštěnku. Majonéza je sice výborný prostředek, ale přece jen nevoní nijak vábně. Zato domácí leštěnky lze vylepšit mnoha způsoby a hlavně vůněmi.

Základem takové leštěnky je nějaký olej, včelí vosk a troška terpentýnu. Dobře se to pamatuje, protože oleje a terpentýnu bude třeba 50 ml, rozpuštěného vosku 50 g. V oleji rozpusťte na mírném plamenu vosk a až když je obé dobře spojené a rozmíchané, stáhněte rendlík z plotny, vypněte sporák a poté teprve přidejte silně hořlavý terpentýn.

Aby směs také krásně voněla, přidejte do směsi také několik kapek esenciálního oleje. Použijte takový, který vám voní a příjemně provoní domácnost. Do směsi přidejte zhruba 5 kapek. Vše dobře zamíchejte, přelijte do uzavíratelné nádoby a používejte vždy jen trošku, kterou rozleštíte suchým hadříkem.

Pamatujte, že před leštěním je nutné nábytek dobře vyčistit a zbavit prachu. Obvykle k tomu postačí mírně vlhká mikrovláknová utěrka, které se také někdy říká švédská. Ta musí být perfektně vyždímaná a takto i bez pěnivých čistících prostředků funguje nejlépe.

