Je váš kryt na mobil zanešený nečistotami nebo snad nehezky zažloutlý? Máme pro vás pár osvědčených tipů, jak obal můžete účinně vyčistit, aby zas vypadal jako nový.

Pokud váš kryt na telefon už zrovna nezáří čistotou, měli byste ho co nejdříve dát do pořádku. Nepotřebujete k tomu nic jiného než některý z prostředků, které máte dozajista doma. Raději se vyhněte používání agresivních čističů, protože by mohly obal nenávratně poškodit. Kryt v novém kabátě, bude vašemu mobilu jistě slušet.

Jak vyčistit kryt mobilu se můžete podívat na tomto videu:

Proč mít kryt dokonale čistý

Ze všeho nejlepší bude, když se budete starat o kryt mobilního telefonu pravidelně, je totiž poměrně plný nepříjemných bacilů a mikrobů. Kromě toho, ať už máte ten silikonový nebo plastový, oba za nějakou dobu zežloutnou. Proto vyžadují pravidelnou hygienickou údržbu.

Stejně tak je špinavý a zažloutlý obal jen vaší špatnou vizitkou. Jak a čím ho tedy vyčistit? Máme pro vás hned několik tipů a v každém využijete starý zubní kartáček.

close info Profimedia zoom_in Jedlá soda se při čištění krytu musí použít správně.

Jedlá soda

Skvělým pomocníkem při čištění vám může být oblíbená jedlá soda. Smíchejte ji s trochou vody, aby vám vznikla hustá pasta. Naneste ji na jemný zubní kartáček a kryt vyčistěte. Pak jej řádně opláchněte pod tekoucí vodou a nechte oschnout či osušte suchým hadříkem. Pokud je kryt zanesený více, nechte na něm pastu ze sody 10 až 15 minut působit.

Pasta na zuby

Stejně tak lze využít klasickou zubní pastu, která skvěle funguje na zažloutnutí. V podstatě s ní pracujte jako s výše uvedenou jedlou sodou a nechte ji na povrchu krytu také chvíli působit.

Ocet

Vyzkoušet můžete také ocet, který zředíte v poměru 1:1 s vodou a tímto roztokem kryt pečlivě omyjete. V případě velkých nánosů špíny, jej nechte v octovém roztoku pár minut ponořený. Obal nezapomeňte vždy po čištění opláchnout vodou, a poté ho nechte zcela proschnout.

Voda s kapkou saponátu

Pokud jsou na krytu zaschlé usazeniny, můžete kryt také nechat odmočit v mýdlové či saponátové teplé vodě. Půjdou vám pak mnohem lépe kartáčkem odstranit. Nejlépe kryt v roztoku něčím zatěžkejte, aby byl celý potopený, má tendenci vyplouvat na hladinu. Kryt nechte v lázni klidně 20 až 30 minut, pak jej očistěte a nechte před nasazením na telefon oschnout.

close info Kim JinKwon / Shutterstock.com zoom_in Starý zubní kartáček ještě skvěle poslouží.

Alkohol

Využít můžete i klasický alkoholový čistič na údržbu monitorů a obrazovek. Pomůže vám stejně jako předchozí prostředky odstranit zažloutlé skvrny. Naneste jej pomocí rozprašovače na kryt, nechte chvíli působit a pak setřete a vysušte.

Zdroje: www.tippekneked.hu, www.zbozi.cz, www.jakcistit.cz