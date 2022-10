Námraza vás přijde draho: Chytré tipy, jak se starat o lednici a výrazně ušetřit

Náklady na domácnost stále stoupají, a proto je nutné dát péči všem spotřebičům, které čerpají čím dál dražší energii. Výsledkem vám budou značné úspory. Dnes pro vás máme tip, jak jednoduše vyčistit lednici a pocítit to v rodinném rozpočtu.

V současné době je lednice součástí každé domácnosti a někdy se dokonce jedná o přístroj, který se umí sám odmrazovat. Ovšem i přesto je potřeba chladničku jednou za čas důkladně vyčistit a zajistit tak její správný a ekonomický chod.

Alespoň jednou za měsíc

Přestože současný trh dnes nabízí super moderní výrobky, které jsou téměř soběstačné, vždy potřebují pravidelnou údržbu. Nikdy nečekejte, až vám z lednice třeba něco vyteče nebo je v mrazáku vrstva námrazy. Držte se pravidla, že z hlediska hygieny a chodu lednice je údržba nutná tak jednou do měsíce. Samozřejmě kromě spotřeby energie to má vliv i na kvalitu uložených potravin.

Přestože současný trh dnes nabízí super moderní lednice, které jsou téměř soběstačné, vždy potřebují pravidelnou údržbu. Zdroj: Shutterstock

Lednice vyžaduje správné umístění

Pokud si chcete zajistit bezproblémový chod lednice, měla by stát na vhodném místě. Nikdy ji nedávejte do těsné blízkosti tepelných zdrojů, jako například k topení, ke kamnům, sporákům či krbům. Jakmile stoupne okolní teplota lednice nad 20 °C, zvýší se také spotřeba chladničky, a to až o 6 %. Platí to i naopak, a proto by lednice neměla stát nikde, kde je příliš velké chladno.

Dbejte na optimální teplotu

O správnou kondici uložených potravin a kvalitní provoz lednice se postaráte ideálně nastavenou teplotou, která je v rozmezí 4 až 8 °C. Optimálně by měla lednice být naplněna zhruba ze 70 % potravinami, aby měly dostatek prostoru kolem sebe.

Moderní ledničky již umí často cirkulovat vzduch a nedochází tak k teplotním rozdílům. Nemusíte pak dbát na správné umístění potravin vzhledem ke vhodné teplotě. V opačném případě dávejte například maso do spodního patra, kde je teplota nejnižší. Paštiky či čerstvá jídla patří naopak úplně nahoru, kde je teplota nejvyšší.

Pravidelné čištění je základ

Ledničce prospívá pravidelná měsíční péče a očista. Přece jenom se do ní ukládají potraviny, v nich se postupem času množí bakterie, které je mohou i kontaminovat. Vždy se včas zbavte také všech prošlých a zkažených věcí.

Začněte odpojením přístroje od sítě

Veškerý obsah lednice vyndejte na co nejchladnější místo. Ze všeho nejlepší je na vymývání lednice použít slabý roztok vody s octem či jedlou sodou. Nejenže všechny plochy vydezinfikují, ale zároveň dokonale zlikvidují jakýkoliv zápach. V každém případě se vyhněte agresivním čisticím prostředkům a drátěnkám.

Nezanedbejte čištění každé spáry a odvodňovacího kanálku. Stejně tak vyčistěte těsnění, aby tělo dveří dokonale přiléhalo, a nezvyšovala se zbytečně spotřeba energie. Jednotlivé police i šuplíky vyndejte a pečlivě je vymyjte pod teplou vodou.

Mrazák na závěr důkladně vysušte. Zdroj: FamStudio / Shutterstock.com

Mrazák odmrazujte dvakrát do roka

Pokud máte lednici v kombinaci s mrazákem, neměli byste zanedbat jeho odmražení, a to alespoň jednou za půl roku. Vrstva ledu by nikdy neměla přesáhnout výšku půl centimetru. Jakmile je námraza větší, dochází k mnohem vyšší spotřebě energie a zároveň se snižuje funkčnost mrazáku.

