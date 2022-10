Trik anglických hospodyněk, jak vyčistit mastné fleky: Stačí obyčejný chleba

I když se každý konzumující člověk podvědomě hlídá, někdy se to bohužel stane. Mastný flek se na oblečení objeví jedna dvě. Rychle se zjevil, ale se zmizením je to trochu složitější. Jak se takového fleku zbavit?

Někdy si mastné nečistoty všimnete až doma před sprchou, i takové nepříjemné překvapení není neobvyklé. Ve většině případů si ale na ten daný okamžik vzpomenete nebo alespoň tušíte, co vám na tričku přistálo. Vlastně vám to k ničemu nepomůže, ale potrénovat paměť se vždycky hodí. No jo, ale co s tím flekem?! Možností máte několik, stačí si vybrat. Každopádně u všech skvrn platí – čím dříve se do očisty pustíte, tím lépe!

Na chytré triky, jak se zbavit mastné skvrny na oblečení, se podívejte ve videu:

Přípravek na nádobí

Saponát si s mastnotou na nádobí poradí parádně, tak proč by si neporadil i s fleky na oblečení. Jak ho použít? Kápněte přípravek na celou plochu skvrny a jemně ho do místa vpravte. To se vám povede například měkkým zubním kartáčkem nebo houbičkou na nádobí, ale rozhodně sáhněte po nové. Takto oblečení nechte chvilku odpočinout, vhoďte do pračky a vyperte.

Jak docílit čistého prádla bez fleků? Zdroj: Profimedia.cz

Domácí kašička z jedlé sody

Na odolnou mastnou skvrnu skvěle zafunguje domácí kašička z vody a jedlé sody. Kašičku vpravte do flíčku a nechte zaschnout. Poté si na pomoc přizvěte měkký kartáček a zaschlou bílou krustu jím odstraňte. Jestliže je flek stále viditelný, naneste na něj saponát na nádobí, zapravte ho do látky a namočte na čtvrt hodinky do horké vody. Pak už jen stačí propláchnout ve vlažné vodě.

Mastnotu z oblečení lze odstranit i přežehlením. Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock

Žehlička je také řešení

Vezměte si ubrousky, žehličku a mastné oblečení. Mastný flek vypodložte ubrousky, ať se má mastnota kam přesídlit. Na žehličku nebuďte hrrr, zapněte ji jen na malý výkon a skvrnu začněte přežehlovat. Flek by měl pomalu mizet! Jestliže nemizí, zkuste dát ubrousky i na vrch a začněte opět opatrně přežehlovat.

Chleba? Nejen do pusy!

Nastane i situace, kdy vám mastnota neokupuje vaše oblečení, ale je úplně někde jinde. Někde, kde se nedá využít žehlička ani kašička. V tom případě přichází na řadu chleba. Lépe řečeno jeho vnitřek. Přiložte ho na flíček, maličko přitlačte a dejte chvilku času se mastnotě do pečiva nasáknout. Opakujte s novými kousky, dokud nebude skvrnka pryč.

Dětský pudr

Pokud vám upadne mastné jídlo na koberec, opatrně odstraňte zbytky pokrmu, naneste dětský pudr a nechte ho, ať do sebe mastnotu vtáhne. Poté krustičku odstraňte starým kartáčkem na zuby nebo utěrkou. Flek je stále vidět? Zapracujte do něj ještě kartáčkem na zuby saponát a otřete čistou utěrkou.

