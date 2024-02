Zabýváte se otázkou, jak nejlépe vyčistit menstruační skvrny? Máme pro vás zaručené tipy, jak můžete jednoduše fleky od krve z tkanin odstranit.

Mezi jedny z nejčastějších skvrn, které nám obtěžují život, patří právě ty od krve. Ačkoliv si mnozí z nás často neví rady, jak se jich dokonale zbavit, je to mnohem jednodušší, než si myslíte. Na prvním místě by měla být vždy rychlá reakce a pak už stačí zvolit jen správný postup a adekvátní prostředek.

Studená voda

Čerstvá skvrna od krve jde nejlépe odstranit čistou studenou vodou, která ji rozpustí a uvolní z tkaniny. Nejlepší je postižené místo opláchnout pod proudem studené vody nebo v ní nechat celý kus na několik hodin namočený.

close info HalynaRom zoom_in Čerstvá skvrna od krve jde nejlépe odstranit čistou studenou vodou

Mýdlová voda

Následně je nutné skvrnu dočistit. Perfektně funguje jemná mýdlová voda a praní na nižší teplotu, ideálně do 40°C. Vysoká teplota vody by totiž způsobila vysrážení krve. Místo aby dokonale zmizela, dostane se hlouběji do vláken a zůstanou po ní viditelné stopy.

Jedlá soda nebo ocet

Pokud stihly skvrny od krve zaschnout, můžete je zneškodnit pomocí jedlé sody. Nasypte ji na všechny krvavé stopy, lehce zastříkejte vodou pomocí rozprašovače a nechte alespoň 30 minut působit. Následně prádlo vyperte.

Citronová šťáva

Látku potřísněnou od krve vám zachrání i šťáva z čerstvého citronu. Namočte látku na 30 minut do umyvadla se studenou vodou a poté přidejte šťávu z jednoho citronu. Nechte působit dalších 30 minut, poté látku vyždímejte a dejte do pračky.

close info HandmadePictures zoom_in Výborným pomocníkem na skvrny od krve je i obyčejná kuchyňská sůl.

Sůl

Výborným pomocníkem na skvrny od krve je i obyčejná kuchyňská sůl. Smíchejte dohromady 1 díl vody a 1 díl soli a vyrobte si hustší hmotu. Postižené místo namočte do studené vody a pomocí zubního kartáčku naneste solnou pastu. Lehkými pohyby ji zapracujte do tkaniny, nechte 30 minut působit a vyperte.

Peroxid vodíku

Na čištění pevnějších materiálů ve světlých odstínech můžete použít 3 % roztok peroxidu vodíku. Protože se vlastně jedná o kyselinu, má bělící účinky. Na jemnější materiál peroxid vždy nařeďte s vodou, a to v poměru 1:1. Po chvíli působení prádlo důkladně properte nejprve ve studené vodě a následně na běžný program v pračce.

