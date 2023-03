Jak vyčistit mikrovlnku, myčku a troubu během chvilky: Návod krok za krokem

Mikrovlnku, troubu a myčku je nutné pravidelně zbavovat nečistot. Jak rychle bojovat s mastnotou, připálenými zbytky jídla a případným nepříjemným zápachem? Poradíme vám, jak postupovat rychle a efektivně.

Pokud chcete, aby vám zmíněné kuchyňské spotřebiče dobře a dlouhodobě sloužily, neměli byste zapomínat na jejich pravidelnou údržbu. A přestože jejich čištění nepatří mezi oblíbené činnosti, máme pro vás pár tipů na rychlé čištění, které je téměř bez práce.

Mikrovlnná trouba

Při přípravě a ohřívání pokrmů je mikrovlnka náchylná k zašpinění, stejně jako jiné spotřebiče. Není možné se ubránit ulpívání mastnoty i připálených nečistot, a proto si zaslouží pravidelnou péči a řádné čištění. Základních nečistot byste se měli zbavovat vždy po každém použití a preciznější údržbu byste měli dělat alespoň jednou do měsíce dle frekvence využívání.

Využívejte víka na potraviny

Jestliže chcete mít mikrovlnnou troubu co nejdéle čistou, využívejte při přípravě či ohřevu pokrmu speciální víko. Bonusem navíc vám bude i nevysušené jídlo. Víko lze jednoduše omýt vodou nebo v myčce.

V mikrovlnce povařte vodu s octem a citronem

Do misky vhodné do mikrovlnné trouby smíchejte v poměru 1:1 ocet a vodu a do směsi vložte 1 až 2 plátky čerstvého citronu. Poté postavte do trouby a zapněte na nejvyšší výkon na dobu 4 až 5 minut. Díky vzniklé čistící páře z připraveného roztoku se rozpustí špína a veškeré mastnoty.

Po uplynutí náležité doby nádobu s octovou vodou opatrně vyjměte, buďte však opatrní, protože bude horká. Raději použijte chňapku. Následně vyndejte otočný talíř i vodící kruh, které umyjte ručně nebo v myčce na nádobí. Veškerý vnitřní povrch mikrovlnné trouby setřete vlhkým hadříkem a poté řádně vysušte. Pozornost věnujte i vnější části spotřebiče. V tomto ohledu opět skvěle pomůže obyčejný mírně navlhčený hadřík.

Myčka na nádobí se může prodražit

Přestože je myčka při spuštěném programu plná vody, neznamená to, že se s nádobím myje i ona. V myčce zůstávají zbytky jídla, mastnota a tvoří se vodní kámen. Pokud byste její pravidelnou údržbu zanedbávali, časem se to odrazí nejen na kvalitě mytí nádobí, ale i na provozních nákladech a vzniku nepříjemného zápachu.

Vyčistěte v myčce filtry, síta a rameno s tryskami

Nejvíce se usazují nečistoty ve filtru a ochranných sítech, proto je vyjměte z myčky a omyjte je ve vodě s mycím prostředkem. Následně je opláchněte čistou studenou vodou a nechte na utěrce oschnout. Po celkovém vyčištění myčky je umístěte zpět na své místo. Myčku byste nikdy neměli zapínat bez filtru!

K zanášení nečistotami jsou náchylné i trysky v otočných ramenech, které se zpravidla dají z myčky odejmout. Umyjte je také v saponátové vodě a trysky opatrně vyčistěte pomocí dřevěného párátka či kartáče. Snadno se tak zbavíte nevhodných usazenin. Stejně tak byste nikdy neměli zapomenout na košíčky na příbory.

Těsnění a vnitřní dvířka myčky

Nezapomeňte též na vyčištění těsnění a vnitřních dvířek myčky. V těchto místech se vyskytuje mnoho nečistot a obzvlášť prostor pod těsněním je často zdrojem nelibého zápachu z myčky. Stejně tak se zde často tvoří nepříjemné plísně. Na čištění použijte houbičku namočenou v jarové či octové vodě.

Očista vnitřního prostoru myčky

V tento moment můžete využít samočisticí program, pokud ho ve výbavě myčky nemáte, využijte naprázdno klasický mycí program na nejvyšší teplotu. Použijte k tomu buď speciálně určené tablety či prášek, ale stejnou službu vám udělá porce jedlé sody nebo octa. Po ukončení programu nechte myčku oschnout a můžete se těšit z jejího lesku a čistoty.

Kuchyňská trouba

Pokud se chcete vyhnout namáhavému a zdlouhavému čištění pečicí trouby, máme pro vás skvělý tip, s kterým to zvládnete snadno a rychle i bez chemie. S přehledem můžete použít například ocet, sůl, jedlou sodu nebo prášek do pečiva.

Nejprve smíchejte ½ hrnku jedlé sody s teplou vodou v takovém poměru, aby vám vznikla hustá pasta. Troubu vymažte pastou, vyhněte se však ventilátoru a topným tělesům, ohřejte troubu na 150 °C a poté ji vypněte. Pastu nechejte působit nejlépe 12 hodin, třeba přes noc.

Druhý den vytřete troubu mokrou houbičkou a odstraňte veškeré nánosy sody. Nakonec vnitřní prostory vytřete vlhkým čistým hadrem a nechte je oschnout. I v tomto případě můžete využít výše uvedenou metodu s octem pro mikrovlnné trouby. Možné je také troubu vystříkat octovou nebo citronovou vodou z rozprašovače.

