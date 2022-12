Jak vyčistit mixér: Takto se umyje úplně sám!

Nachystání vynikající dobroty v podobě například smoothie si vybere i svou daň: následné mytí použitého stolního mixéru. Chcete znát rychlotrik, jak na to?

Stolní mixér se ve spoustě domácností využívá k přípravě například oblíbených smoothie drinků každý den. Připravený nápoj je lahodný, jednoduše nemá chybu. Ale už předem se vám nechce do mytí mixéru. Přitom byste mu měli děkovat, všechnu tu namáhavou práci oddřel za vás! Poděkujte jemu i sobě jednoduchým účelným způsobem umytí, to nejspíš povede ke spokojenosti na obou stranách.

Smoothie obsahuje, na rozdíl od šťávy z odšťavňovače, i cennou vlákninu Zdroj: Shutterstock.com / Oleksandra Naumenko

Není mixér jako mixér

Za slovem mixér se skrývá mnoho výrobků. Spadá do něj tyčový mixér, ruční mixér, drtič či sekáček a stolní mixér. My se budeme zajímat o očistu stolního mixéru, který se využívá zejména k přípravě pyré, smoothie, ale i polévek nebo dokonce zmrzlin. Pokud žádný stolní mixér ještě nevlastníte, ale o koupi přemýšlíte, vybírejte pečlivě. Méně výkonnější přístroje dokážou sekat totiž pouze měkčí suroviny, naopak výkonnější rozdrtí ořechy i led.

Jak mixér čistit

Jednou z nejméně oblíbených činností v kuchyni je očista mixéru, s tím budeme všichni jistě souhlasit. V dnešní době se prodávají mixéry z materiálů, které jsou vhodné k mytí v myčce, ale jestliže nevyužíváte tohoto pomocníka v domácnosti jen vy, budete muset přistoupit k očistě ruční, jinak by se další člen rodiny dočkal čisté nádoby až třeba druhý den. Problém s myčkou mají i majitelé starších kousků, neboť by se jejím používáním zbytečně tupily nože.

Existují samozřejmě i mixéry, ze kterých nejde nádoba oddělit, ale to nebrání tomu, abyste mohli využít tento způsob čištění.

Podívejte se na detailní video, jak na jednoduché čištění pevného stolního mixéru:

Nejrychlejším způsobem očisty je, když přímo do nádoby kápnete prostředek na nádobí, nalijete vodu zhruba do půlky a několik sekund pustíte mixér na vysoké otáčky. Nádobu posléze vypláchněte čistou teplou vodou, a jestliže v ní zbyly nějaké zbytky či nečistoty, postup opakujte.

Roztok octa s vodou se vám bude hodit i na otírání celého přístroje. Zdroj: Shutterstock

Důkladnější očista

Jednou za čas byste měli mixéru dopřát důkladnější koupel. Co na ní budete potřebovat? Trošku přípravku na nádobí, ocet, jedlou sodu a vodu. Nejprve napusťte do nádoby do tří čtvrtin horkou vodu, do ní přidejte cirka půl lžičky přípravku na nádobí a lžíci jedlé sody. Pak zapněte mixér na vysoký výkon a nechte alespoň 30 sekund pracovat. Samozřejmě můžete opakovat v případě většího znečištění.

Možná lze u vašeho mixéru odšroubovat čepele, pokud ano, dejte je odmočit do teplé vody s octem. Roztok octa s vodou se vám bude hodit i na otírání celého přístroje. Využijete taktéž vatové tyčinky do uší na dočištění všech záhybů.

