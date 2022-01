Jak vyčistit mřížku z trouby rychle a dokonale: Zkuste trik s jedlou sodou

Odstranit připáleniny a zaschlou špínu uvnitř trouby není moc velká zábava. Občas to může vypadat jako nadlidský výkon. Ale neděste se! Jsou metody, které vám práci usnadní. Máme pro vás pár šikovných triků, jak vyčistit mřížku trouby téměř „bezbolestně“.

V období Vánoc měla každá trouba „napilno“. Využíval ji každý z nás, a to někdy dokonce i několikanásobně během jednoho jediného dne. A nešlo určitě jen o pečení cukroví. Jistě došlo i na nějakou grilovanou či pečenou specialitu. Při jejich přípravě není o nějaký ten mastný cákanec nouze. Utrpěla tím i mřížka a je celá zahnědlá od připálenin? Tak to pro vás máme nejen užitečnou vychytávku s jedlou sodou, ale i další skvěle fungující metody. Vyberte si tu svou.

Mřížka vyžaduje pravidelnou péči

V případě, že na mytí mřížky budete zapomínat, usadí se na ní nečistota, která časem ztvrdne a už se jí jen tak snadno nezbavíte. Takže první rada zní: „Myjte mřížku po každém použití trouby.“ Je vždy důležité odstranit naprosto všechny nečistoty a mastnotu.

Jedlá soda je univerzální pomocník

Jedlou sodu není třeba nijak moc představovat a jistě už o jejích úžasných schopnostech slyšel každý. Znáte její hlavní výhodu? Soda bikarbona se teplem rozkládá na uhličitan sodný, vodu a oxid uhličitý, takže je absolutně ohleduplná k přírodě i k lidskému zdraví. Poprvé ji vyrobil v roce 1791 francouzský chemik Nicolas Leblanc pro pekárny. Dnes se získává z uhličitanu sodného, jehož zdrojem je nerost trona.

Jedlou sodu není třeba nijak moc představovat a jistě už o jejích úžasných schopnostech slyšel každý. Zdroj: profimedia.cz

Má skvělé účinky a opravdu jich není málo. Ať už ji znáte jako součást prášku do pečiva nebo jako lék na pálení žáhy, má i mnohostranné uplatnění při ekologické péči o domácnost. Její mírná zásaditost napomáhá skvěle rozpouštět mastné kyseliny obsažené v kuchyňské nečistotě. Můžete ji použít na čištění mnoha věcí a bezvadně funguje i jako skvělý pohlcovač pachů. Takže neváhejte a zařaďte ji do své ekologické drogerie. Jestliže však zatím doma čistou jedlou sodu nemáte, je možné použít i kypřicí prášek do pečiva, který ji obsahuje. Jen počítejte s tím, že jeho účinnost nebude stejná, ale zhruba třikrát slabší.

Mřížka potřebuje dostatečný prostor

Na čištění mřížky z trouby nebo grilu se bezvadně hodí vana nebo dostatečně velká nádoba, aby se do ní mřížka vešla a mohla být ponořená v čistící směsi. Abyste si vanu zbytečně nepoškodili škrábanci, nejprve na její dno položte starý ručník. Na něj opatrně odložte špinavou mřížku a napusťte do vany horkou vodu tak, aby byla mřížka celá ponořená. Čím bude voda teplejší, tím větší čistící efekt vás čeká. Poté nasypte do vody asi půl hrnku jedlé sody a nechte působit přes noc. Pokud je vaše mřížka zanesená opravdu hodně, vylepšete roztok ještě práškem na prádlo či prostředkem na nádobí. Vždy míchejte stejný poměr, tedy zhruba dvě lžíce od každého. Ráno na vás bude čekat milé překvapení! Mřížka bude vypadat jako nová. Stačí ji jen opláchnout čistou vodou a vyleštit.

Mýdlo a ocet také pomohou

Máte i další možnost! Zkuste špinavý rošt vložit do pytle na odpadky do roztoku z hrnku mýdla, hrnku octa a horké vody a uzavřete. Postavte do vany a nechte působit tak 5 hodin. Následně rošt vyjměte, osprchujte a osušte.

Chcete si zaexperimentovat? Použijte obyčejnou kuchyňkou sůl. Zdroj: profimedia.cz

Trik s kuchyňskou solí

Chcete si zaexperimentovat? Použijte obyčejnou kuchyňkou sůl. Nasypte ji do misky a vložte ji do pečící trouby. Pečte až do chvíle, než sůl zhnědne. Mastnota díky soli trošku povolí a nejen rošty, ale i celou troubu pak můžete snadněji umýt. Sůl, která se dostane mimo misku, setřete suchým hadříkem nebo vymeťte smetáčkem.

