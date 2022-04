Jak vyčistit ucpaný odpad bez chemie: Jednoduchý trik se solí a jedlou sodou

O nenahraditelnosti soli není třeba diskutovat. Víte však, že hospodyně sůl používají také na čištění odpadů? Nečekejte na údržbáře a naučte se čistit odpady pomocí kuchyňské soli!

Není horší ucpaný odpad než ten záchodový. Takový urgentní problém se čas od času vyskytne v každé domácnosti. Víte, jak můžete zprůchodnit odpad pomocí prostředků, které už máte doma? Pomůže i zcela obyčejná sůl!

Pomůže i obyčejná sůl

I obyčejná kuchyňská sůl, kterou máme všichni doma může pomoci vyčistit ucpaný odpad. Hodí se jak na opad v kuchyni, tak na toaletě. Sůl je ideální kombinovat s jiným dobře známým multifunkčním prostředkem. Ano, je řeč o jedlé sodě. Sůl, soda a horká voda jsou prostředkem, který doporučují i instalatéři. Vyzkoušejte, jak se osvědčí u vás doma!

Ohřejte šest hrnků vody v rychlovarné konvici a nachystejte si suchý šálek. Zdroj: Shutterstock

Jak vyčistit odpad kuchyňskou solí?

Toaleta je nejčastěji ucpaná velkým množstvím spláchnutého toaletního papíru. Na uvolnění a vyčištění odpadu můžete použít tento roztok. Ohřejte šest hrnků vody v rychlovarné konvici a nachystejte si suchý šálek. Do hrnku nasypejte sůl a sodu půl na půl. Směs přesypejte do záchodové mísy a za pomalého míchání obsahem toalety přilejte horkou vodu z konvice. Snažte se nelít vodu na keramiku, ale jen do vody. Příliš velká změna teploty by mohla způsobit prasknutí mísy.

Nechejte sůl a sodu s horkou vodou chvíli působit a zkuste uvolnit zablokovanou toaletní mísu pomocí zvonu. Zdroj: Shutterstock

Po soli musí přijít i manuální uvolnění

Nechejte sůl a sodu s horkou vodou chvíli působit a zkuste uvolnit zablokovanou toaletní mísu pomocí zvonu. Pokud se vám zdá, že se stále nic neděje, přilejte ještě horkou vodu. A znova se pokuste zprůchodnit odpad zvonem.