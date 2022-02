Jak snadno vyčistit odpad: Jedlá soda a ocet to zvládnou snadno a bez chemie

Čištění odpadů není nic zábavného a většinou potrápí v kuchyni či koupelně zrovna v tu nejméně vhodnou chvíli. Umíte zprůchodnit odpad pomocí prostředků, které máte doma? Nechte pracovat přírodu za vás a vyčistěte odpad malým experimentem jako v hodinách chemie.

Předejděte čištění odpadů

Všichni dobře víme, co do dřezu, umyvadla či vany patří, a co ne. Zbytky jídel, vlasy či jiné pevné překážky jsou nejurputnější a s těmi vám žádný zázračný prostředek nepomůže. Pokud je to možné vybavte odtok sítkem a zcela se problémům s neprůchodným odpadem vyhněte.

Nejproblematičtější jsou rozhodně vlasy, na které se v odpadu nabalí zbytky mýdla a dalších kosmetických přípravků. Odpad je pak potřeba vyčistit manuálně. Někdy pomůže zvon, kterým zbytky vypumpujete ven a odstraníte. Mohou se hodit i různé háčky na vytažení vlasů. Jeli odpad špatně přístupný a čistí se špatně, proplachujte jej alespoň čas od času horkou vodou. Uvařte plný hrnec vody, kápněte do ní trošku saponátu a nalejte celý obsah naráz do odpadu.

Na ucpaný odpad octem a sodou! Zdroj: shutterstock.com

Na ucpaný odpad octem a sodou!

Jestliže voda odpadem stále trochu odtéká, počkejte až bude umyvadlo či dřez prázdný a vyzbrojte se domácí chemií. Bohatě vám bude stačit jedlá soda a ocet. Jejich reakcí odstraníte z trubek odpadu i velmi úporné nečistoty. Soda a ocet jsou také skvělým prostředkem na odstranění vodního kamene, a ten je přeci extra odolný!

Jak vyčistit odpad jedlou sodou a octem?

Do odpadu nasypejte půl hrnku jedlé sody a zalejte jedním hrnkem octa. Okamžitě uvidíte i uslyšíte, jak směs bouřlivě zareaguje a za chvíli se se odpad zprůchodní. Nechejte směs fungovat, dokud šumí a pak prolejte horkou vodou.

Nemáte-li jedlou sodu, můžete použít také prášek do pečení, ale pamatujte, že je až třikrát méně účinný než čistá soda.

Co dělat, když není soda?

Když není po ruce soda, můžete vyzkoušet také obyčejnou sůl. Nasypejte několik lžic soli do odpadu a nechejte působit alespoň hodinu. Zkuste prolít horkou vodou a hned uvidíte, za se podařilo soli nečistoty uvolnit.

Další běžnou surovinou je Coca Cola. Možná, že jste si všimli, jak Cola působí na vaše zuby pokaždé, když ji pijete. Ano, Cola je dost agresivní, a to nejen na zubní sklovině. Aby bylo její působení efektivnější ohřejte ji a až pak nalijte přímo do odpadu.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, adbz.cz