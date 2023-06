Sypete do odpadu jedlou sodu? Aby fungovala, instalatéři přidávají další přísadu

Co použít na pročištění odpadu? Můžete nakoupit speciální prostředky, nebo jen najít pár obyčejných ingrediencí v kuchyni. Hlavně si dejte pozor na prevenci. Ta je nejdůležitější.

Co nasypat do odpadu?

Čištění odpadu dřezu nebo umyvadla může být docela nepříjemná práce, ale řada domácích prostředků i s takovou nepříjemnou prací dokáže docela obstojně pomoci.

Jak si poradit s ucpaným odpadem? Podívejte se na tento krátký videopříspěvek, kde vám autor ukáže několik způsobů čištění odpadu.

S odtokem vody pomůže i sůl nebo ocet

Hlavní roli v čištění odpadu v koupelně či kuchyni hraje soda, kterou můžete kombinovat i s octem. Šumivá reakce této směsi může napomoci uvolnění a odstranění některých nečistot, které se v odpadu hromadí. Nezapomeňte vše spláchnout horkou vodou.

I když sůl, ocet i soda jsou vhodnými prostředky, které v nouzi oceníte, mnohem důležitější je prevence.

S ucpaným odpadem může pomoci nejen sůl, ale i soda a ocet nebo citron. Zdroj: profimedia.cz

Odpady se už nikdy neucpou!

Zatímco v kuchyni jsou nejčastějším problémem zbytky potravin, v koupelně odtok ztěžují vlasy, na které se nabalí mastnota z používaných kosmetických přípravků.

V obou případech je rozumné používat sítko, které pevné části do odpadu nepustí a preventivně, jednou do měsíce se hodí prolít odpad horkou vodou se saponátem. Připravte si celý hrnec vody a prolijte jeden po druhém každý odpad v koupelně a kuchyni. Nic vás to nestojí a zásadně tím pomůžete pročistit odtok v obou místnostech.

Známou věcí je také to, že do kuchyňského odtoku by rozhodně neměly přijít žádné zbytky olejů a mastnoty z vaření. Nejenže se tato mastnota zachytává, kumuluje v odtoku vašeho dřezu a po celé cestě potrubím až na ulici, ale tyto nečistoty jsou obrovských problémem pro celý systém odpadních vod i čistění vody. Jeden litr oleje znečistí až tisíc litrů vody.

Přepálené tuky nikdy nesplachujte do odpadu. Zdroj: profimedia.cz



Bohužel málokde se setkáte s kontejnerem určeným na svoz těchto olejů. Existují však, a olej do nich můžete nalít nebo vhodit přepáleným olejem naplněnou PET lahev. V každé obci by měla být možnost zbavit se takového odpadu, proto se případně informujte u firmy, která sváží odpady, či na obecním úřadě. Rozhodně by to mělo být možné také ve sběrných dvorech.