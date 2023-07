Většina lidí nečistí odpadní hadici u pračky, instalatéři jsou z toho zoufalí

Pračka je pro mnohé zázračným strojem na čisté prádlo. Zasvěcenější ale tuší, že aby pračka správně a dlouho fungovala, měla by být také pravidelně mytá a udržovaná. Nejde totiž zdaleka jen o vodní kámen, ale také veškeré nečistoty, usazeniny i drobnosti, které se v pračce mohou zatoulat.

Zdroje: www.livinis.cz, nejlepsi-rady.cz

Jak pořádně vyčistit pračku?

Co všechno u pračky mýt a jak? Poměrně jednoduše vyčistíte zásuvku na prací prostředky. Její uvolnění je možné po stisknutí plastové části mezi přihrádkami. Zásuvku většinou stačí jen omýt horkou vodou. Někdy je nutné použít pastu z octa a sody pro odstranění vodního kamene.

Pravidelně byste měli čistit i těsnění pračky. Zdroj: Shutterstock



Další přichází na řadu dvířka, buben pračky a těsnění. Na co nestačí mýdlová voda, povolí pod směsí smíchanou z prášku do myčky a kapky vody. Pro pročištění vnitřku pračky můžete použít ocet a sodu, ale také prášek do myčky nebo bělidlo.

Vyčistěte i filtr a odpadní hadici

Nezapomeňte také na obě hadice, které vedou dovnitř a ven. Před tím ale otevřete spodní dvířka filtru a vytáhněte všechno, co je uvnitř. Ve filtru se zaseknou nejen drobnosti vyprané z kapes, ale také případné papírky a kapesníky.

Další přichází na řadu odpadní hadice. Tu můžete vyčistit od zbytků rozmočených papírků a usazenin třeba tak, jak uvidíte ve videu:

Máte problém s tlakem vody?

Nakonec je tu ještě poslední místo, které může být znečištěné, i když při dnešní kvalitě vody se to stává zřídka. Odšroubovat můžete přívod vody. Nezapomeňte předtím kohoutek uzavřít. Na konci hadice nebo ve vstupu do pračky je sítko, které může být rezavé, případně se na něm mohou zachytávat drobné nečistoty z vodovodního řádu.

Sítko očistěte kartáčkem, propláchněte vodou nebo octem, pokud je rezavé.