Jak jednoduše vyčistit okap a ucpaný svod: Kompletní postup krok za krokem

Okapy samozřejmě patří k domu, jsou jeho víc než praktickou součástí. A tak k nim také musíme přistupovat. Je nezbytné si uvědomit, jak důležitou funkci tyhle žlaby plní a co by se stalo, kdyby nefungovaly tak, jak mají. Jak vyčistit okap a ucpaný svod?

V případě, kdy se okapy zanesou nečistotami, mezi nimiž většinou hraje prim právě listí, které vítr strhá ze stromů a zanese na naši střechu, je v ohrožení v podstatě celý dům.

Nejde jen o fasádu, jde o celý dům

Voda, která dopadne na střechu, v ideálním případě steče do okapu a jeho svodem buď do kanalizace nebo do připravené nádoby, se najednou začne nekontrolovatelně hrnout dolů po špinící se fasádě domu až k jeho základům, které větší deště dokáží důkladně podmáčet. V další fázi, jestliže všechno nestačí důkladně vyschnout, vznikají plísně, které se velmi snadno šíří i do dalších částí stavby, pronikají do vnitřních prostor a ničí všechno, co jim přijde do cesty. To samozřejmě nechceme, proto raději obětujme pár minut (desítek minut) na nepříjemnou, ale nutnou práci.

Jak poznáme zanesený žlab? Pomůže i hmyz

Nejlepším řešením je samozřejmě preventivní čištění okapu. To bychom měli zcela samozřejmě provést před zimou, v době, kdy stromy v okolí shodí poslední listy. Ale také alespoň jednou v průběhu roku – třeba právě o prázdninách. Tím bychom měli předejít nutnosti akutního zásahu.

Nebudeme si ale lhát, takto pečlivá je jen malá část z nás, my ostatní spíše čekáme na signál, který samotný okap vyšle. V takovém případě bychom si ale měli všímat i drobností, jako je třeba zvýšená koncentrace komárů a jiného hmyzu u určité části okapového žlabu. Dávají nám tak jasně najevo, že našli “něco zajímavého”, co my v okapu rozhodně nechceme. Jakmile se už objeví na okraji žlabu drobné rostlinky, tráva, nebo třeba mech, není už vůbec na co čekat. Další problémy jsou na cestě a máme poslední možnost jim zabránit. Jak na to?

Zanešený okap může zničit celý dům Zdroj: Pixabay

Drahý odborník, nebo pár minut vašeho času?

Nejjednodušší, nejméně pracnou, ale samozřejmě také nejnákladnější možností je povolání odborníka, který udělá nepříjemnou práci za nás. To je ale ve většině případů u přízemních domů zbytečné, stačí dobrý a bezpečný žebřík a trocha odvahy.

Z nářadí budeme potřebovat malou lopatku nebo jiný nástroj na odstranění napadaného materiálu, kartáč na dočištění mechu a smetáček. Pod okap je dobré natáhnout fólii nebo třeba staré prostěradlo, které zachytí největší část nečistot a ušetří nám pak další zdlouhavý uklid.

Všechno musí pryč

Z bezpečného žebříku, který v nejlepším případě dole někdo jistí, odstraníme z okapu napadané větve, listí, ale občas nás může překvapit i ptačí hnízdo, jehož stavitel si zkrátka vybral hodně špatné místo. Jakmile jsou hrubé nečistoty pryč, můžeme se kartáčem postarat o první náznaky mechového porostu a žlab důkladně vymeteme, aby případné zbylé nečistoty neucpávaly jeho svod.

Tato chvíle je ideální ke kontrole netěsností nebo drobných děr, s nimiž by mohl být brzy problém. Najdeme je buď pohledem, nebo – pokud je to možné – při proplachování okapu. Hadicí jednoduše propláchneme vyčištěný žlab a při té příležitosti sledujeme, jestli někde na trase neprotéká. Pokud ano, a na opravu si netroufáme, přichází skutečně ten pravý čas na pomoc odborníka.

Zkontrolujte opravdu všechno

Může se stát, že voda zůstává ve žlabu a neodtéká. Pak je nezbytné pustit se ještě do okapového svodu, tedy do čištění jeho svislé části. To může být větší problém, protože jde o uzavřenou trubku a jen těžko zjistíme, která její část dělá problémy. Většinou ale stačí odejmout spodní část a zbytek důkladně propláchnout proudem vody. Nečistoty se uvolní a máme hotovo.

Stále ještě se vám do čištění okapů nechce? Je to logické, ale radost a klid, který do duše přinese vědomí, že je náš dům zase trochu bezpečnější a postarali jsme se o něj tak, jak je to správné, je k nezaplacení. A stojí to jen chvíli času.

Zdroje: vtwonen, guttermaid, realhomes