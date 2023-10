Když nejde hospodář na střechu, přijde střecha na něj, praví jedna lidová moudrost. Aby se to nestalo vám, raději ji před zimou pečlivě zkontrolujte.

Doškovou nebo slaměnou střechu má dnes na chalupě či rodinném domě málokdo, a pokud ano, tak dobře ví, jak o ni pečovat. A kdo mohl, už se nejspíš zbavil i eternitu, který se jako krytina dřív používal běžně, ale doba, kdy dobře sloužil, pomalu končí. Navíc se dnes už ví, že obsahuje silně karcinogenní azbest, a i proto se ho řada majitelů nemovitostí postupně zbavuje.

Pokud si představíte nejčastější krytiny, které se dnes na střechách objevují, tedy pálené i betonové tašky a nejrůznější formy plechů, mají sice různé pořizovací náklady a odlišnou životnost, ovšem péče o ně je vlastně hodně podobná. Beton i hlína mohou být náchylnější k zachytávání mechů a dalších nečistot, protože jsou jednoduše pórovité, na druhou stranu si s tím už ale umějí poradit moderní glazury, a pokud nebydlíte vyloženě v lese, nebudete nejspíš takovou střechu čistit častěji než plechovou. A když přijde na předsezonní údržbu, vystačíte si s velmi podobným scénářem.

Pryč s mechem

Abyste zjistili, že na střeše něco roste, na ni často ani nemusíte lézt. Často postačí pouhý pohled ze země. Zvlášť pokud jste střešní krytinu měnili v posledních pár letech, možná si s tím ještě ani nemusíte dělat starosti. Čím déle ale krytina leží, tím spíš se na ní mohou začít usazovat drobné výtrusy hub a mechu, které postupně vyrostou, spojí se v mapy a mohly by časem začít střechu poškozovat.

Proto je dobré je podle potřeby, nejlépe právě před zimou, odstranit. „K tomuto účelu poslouží odpovídající chemický přípravek. Výběr chemie však raději zkonzultujte s prodejcem střechy, abyste si její povrch zbytečně nepoškodili,“ říká Petr Tureček, produktový manažer společnosti Satjam. V některých případech můžete střechu očistit i vapkou, tedy vysokotlakým mytím, i tehdy ale dbejte doporučení konkrétního výrobce.

close info Shutterstock zoom_in Výtrusy hub a mechu je vhodné pravidelně odstraňovat.

Všechno na svém místě

Když už budete střechu čistit, ale i v případě, že to zatím vůbec nepotřebuje, zkontrolujte rovnou i to, v jakém stavu je samotná krytina. Dívejte se po všech druzích poškození od malých trhlin po důlky a jiné nerovnosti. Hledejte uvolněné tašky nebo kusy plechu, za které by v zimě mohl vzít silný vítr a způsobit velkou škodu.

Pečlivé prozkoumání si zaslouží také úžlabí, tedy místo, kde se členitější střecha láme v další část. Někdy se v něm zachytávají listy nebo úlomky tašek i další nečistoty a pak potřebuje vyčistit. Prohlédněte tašky nebo krytí na hřebeni střechy a nezapomeňte zkontrolovat ani prostor kolem komína, pokud ho máte. Včetně stříšky a vnitřní mřížky. To samé platí pro všechna střešní okna a vikýře, ať jimi najednou nezačne zatékat.

Pokud máte plochou střechu, zkontrolujte především – zvenku i zevnitř – neporušenou izolaci, odstraňte nečistoty a hledejte změny barvy nebo různá vyboulení povrchu, která by mohlo způsobit zatékání, a případně povolejte k opravě odborníka.

Okapy pod tlakem

Nikomu se asi nechce lézt po střeše, když teploty klesnou, možná už i trochu pofukuje a sluníčko definitivně ztratí sílu. Jenže pokud jde o okapy, jinak to nepůjde. Zatímco zbytek údržby můžete v klidu provést, dokud je v říjnu nebo začátkem listopadu pěkně, se žlaby si zkrátka musíte počkat, až spadá listí. Jinak totiž riskujete nadměrnou zátěž celého systému a poškození nejen okapů, ale i střešní krytiny.

Zdroj: Youtube

Představit si, o co jde, není vůbec těžké. Když okapy před zimou nevyčistíte od spadaných větviček a listí, ale i zbytků ptačích hnízd a trusu, může se vše během pár týdnů rozložit na neprostupnou bariéru, která je ucpe. To znamená, že po dešti nebo tání do nich voda steče, ale bude mít problém odtéct. Respektive přeteče bokem, ale velká část jí v okapech zůstane. Až pak začne mrznout a zase povolí, to samé několikrát dokola, třeba i v průběhu pár dní, bude se led roztahovat a okapy napínat. Nové to možná první i druhou zimu vydrží, ale po pár letech můžou začít praskat. Plechové přitom budou odolnější než plastové, ale ani ty nevydrží všechno. A to vůbec nemluvíme o starších okapech, které začnou o to snáz reznout.

Okapy vyčistíte ještě snáz než krytinu. Jednoduše je vymeťte, případně vypláchněte silným proudem vody z hadice nebo vapky. Zároveň ale zkontrolujte, jestli okapy nereznou a neloupe se barva, jestli pevně drží všechna napojení, klouby a také upevnění okapů i svodů.

close info Shutterstock zoom_in Pokud voda okapem správně neprotéká, může v něm zamrznout a nenávratně ho poškodit.

Co je dole

Až si prohlédnete a zkontrolujete, co na střeše nedrží a co na ní naopak nechtěně vyrašilo, podívejte se na ni pěkně zespoda. Ne ze země, ale z podkroví. A samozřejmě pouze v případě, že není střešní konstrukce zakrytá například sádrokartonovým podhledem. Pokud se k ní ale dostanete, alespoň pohledově zkontrolujte laťoví i všechny trámy. Ty mohou podélně naprasknout, především pokud máte starší dům třeba jako chalupu. Jde ale v podstatě o normální jev způsobený tím, jak dům pracuje, a pokud není prasklina hodně rozšklebená, případně pokud se od poslední kontroly výrazně nezvětšila, není většinou potřeba volat odborníka.

Naopak prasklé latě byste měli vyměnit, co nejrychleji to půjde, aby vyšší zimní zatížení nezpůsobilo praskání dalších kusů krovu. Současně zkontrolujte i to, jestli do střechy někde nezatéká. Hledejte vlhká místa nebo i změnu barvy oproti okolí, a samozřejmě případnou plíseň, která by si taky vyžádala rychlý zásah.

Kdyby napadlo

Zatím to vypadá, že pokud nebydlíte přímo na horách, nemusíte se sněhové nadílky příliš bát. To ale neznamená, že se nevyskytnou výkyvy, lokální silné sněžení nebo mrazy, co pak budou trvat pár týdnů. A střecha, jako horní ochrana celého domu, tohle všechno pocítí nejsilněji.

Základem jsou takzvané sněhové zábrany. Speciální vybavení, které sníh bezpečně udrží nahoře i ve chvíli, kdy je ho moc nebo začne tát. Před jejich instalací si pamatujte, že je potřeba mít je po celé střeše a nejen u spodního okraje. Jednak by to nestačilo a zároveň by sníh střechu nadměrně zatěžoval.

Ideální je v tomto případě instalace protisněhových zábran. Ty střechu sice neochrání před sněhem, ale naopak zajistí, aby z ní nekontrolovaně nesjížděl. Existuje jich celá řada a protože se liší nejen podle druhu krytiny, s níž se instalují, je důležité je vybrat také podle sklonu a tvaru střechy a možností jejího zatížení. Také je dobré nechat tuhle práci na odbornících.

Což ostatně platí i pro celou kontrolu a případnou opravdu střechy, třeba v případě, že vám lezení po výškách nedělá zrovna dobře nebo se zkrátka necítíte dostatečně erudovaní. Stačí si vybrat spolehlivou firmu s dobrými referencemi a starosti o střechu máte z krku.

close info Shutterstock zoom_in Sněhová zábrana udrží sníh na svém místě.

Bezpečná i pro ostatní

Pokud vlastníte dům, jehož střecha sousedí s nějakou veřejnou komunikací – tedy chodníkem nebo silnicí – měli byste vědět, jaké jsou vaše povinnosti. Ze zákona totiž máte povinnost zajistit bezpečný provoz kolem domu. To znamená, že pokud ze střechy (i odjinud, samozřejmě), cokoli spadne nebo se uvolní, je to vaše zodpovědnost. A pokud to náhodou někomu zároveň způsobí jakoukoli škodu, je to taky vaše vina.

Prakticky se to týká především padajícího sněhu, ale klidně i uvolněných tašek nebo kusů omítky. A zatímco s druhými dvěma případy vám pomůže jen pravidelná údržba, proti sjíždění sněhu je nejlepší střechu vybavit hned při pokládání krytiny. Zkrátka proto, že kdykoli později to bude složitější a nákladnější. Přesto počítejte s tím, že pokud by sněžilo a mrzlo delší dobu, bude potřeba sníh občas ze střechy shodit. I v tomto případě je vaší povinností zajistit při shazování bezpečný průchod nebo průjezd. Obvykle postačí zábrana a příslušná cedulka, která ostatní varuje po dobu, než budete mít hotovo.

Co si nechat na jaro

Možná už teď všechno nestihnete, protože sníh a plískanice přijdou dřív, než jste čekali. Možná zkrátka bojujete s časem. Pak by vás mohlo uklidnit, že něco můžete s klidem nechat na jaro.

1. Zvažte revizi

Střechu sami pečlivě prohlédněte a podívejte se po veškerém viditelném poškození. Můžete si ale taky rovnou objednat odbornou revizní prohlídku, při které za vás technik posoudí stav krytiny i všech střešních konstrukcí, a pokud po zimě odhalí nějakou závadu, můžete rovnou řešit opravu – než se z ní stane něco horšího. Máte střechu novou? Prohlédněte si dokumentaci k ní, možná máte revizní prohlídky ukotvené jako součást záruky, možná jsou naopak záručním bonusem, za který už nemusíte platit.

2. Znovu do okapů

Především, pokud jste to neudělali před zimou, vylezte do výšky a pečlivě vyčistěte veškeré svodové prvky, prohlédněte je kvůli počínající rzi a opatrně zkuste i pevnost ukotvení. Díky tomu se vám za pár týdnů nepohrne voda po fasádě, nebo ještě hůř nezateče nikam dovnitř.

3. Okna a tak dále

Pečlivou kontrolu si v tuhle chvíli zaslouží i všechny střešní otvory – tedy okna, vikýře i průduchy. Právě tady může docházet k prosakování vlhkosti nebo k jinému poškození a čím dřív ho odhalíte, tím snazší a levnější bude oprava.



close info časopis Receptář zoom_in Říjnové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář