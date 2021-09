Jak vyčistit plíseň z látky? Řešení nejspíš máte doma v kuchyni

Čas od času se stane i těm nejopatrnějším, že se doma nebo na zahradě setkají s plísní na oblečení, potazích nebo i jiných látkách. Víte, jak se zbavit plísně? Způsobů, jak vyčistit plíseň a barevné změny na látce, je několik. Vyzkoušejte, co na odolné plesnivé skvrny zabere vám.

Plíseň známe všichni

Já myslím, že všichni víme, jak k plísním dochází. Chodit s křížkem po funuse a vykládat vám, jak jste se měli o své věci postarat, aby neplesnivěly není třeba. V některých prostorách je to náročné a plíseň se znova a znova objevuje. Zbavit se plísně je jedna věc, ale skutečně ji vyčistit je druhá. I když plesnivé oblečení, potahy nebo kabelky vyperete, zůstanou na látce mapy, resp. viditelné fleky. Případně zůstanou špinavé švy nebo látka v ohybech švů. Plíseň může být také stále uvnitř matrací a potahů. Vypráním se zbavíte problému jen částečně.

Ve vlhké místnosti budou plesnivět stěny, ale také oděvy ve skříních. Zdroj: urbans / Shutterstock.com

Jak vyčistit od plísně oděvy

Čím dřív, tím líp. Ocet se najde v každé kuchyni a právě ten budete potřebovat. Pokud máte plíseň na oblečení, namočte jej přes noc do octa. Další den použitý ocet vylejte a postup opakujte s novým čistým octem. Kyseliny v octu by měly pomoci živou plíseň nejen zahubit, ale i rozložit. Když potom oblečení vyperete běžným způsobem v pračce, měly by být veškeré viditelné i pachové stopy plísně pryč.

Skvry od plísně mohou přetrvávat i po několikanásobném vyprání. Zdroj: White Space Ukraine / Shutterstock.com

Přetrvávající skvrny od plísně

Pokud přetrvávají skvrny, zkuste žlučové mýdlo. Mýdlo obecně se doporučuje na odstraňování plísně z krajky i prádla. Na bílé oblečení a koupelnové závěsy můžete použít zředěný peroxid vodíku s vodou v poměru 1:3. Ještě mokré oblečení, závěsy nebo potahy vystavte slunečním paprskům. Tento postup můžete několikrát zopakovat. Ale pamatujte, že časté drhnutí nebo příliš silné chemikálie vaše tkaniny i pleteniny poškodí a ty rychleji zestárnou.

Plísně v polstrování

Pokud se obáváte plísní hluboko v polstrování nábytku, což je obzvláště nepříjemné pro astmatiky, zničte plísně octovým sprejem nebo alkoholem. V tomto případě se nebojte použít dostatečné množství tekutiny, aby polstrování do hloubky nasáklo. Nechejte působit alespoň hodinu a suchým hadrem vytřete z polstrování maximum tekutiny. Nechejte dosušit v dobře větrané místnosti, případně na slunci.

Základem dobrého spánku astmatiků je čistá matrace. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

I z kůže vyčistíte plíseň

Zcela samostatnou kategorií je čištění plísně z kůže. Kůže na plísně trpí. Proto se vám může jednoduše stát, že ač nic jiného, tak boty, kabelka nebo křeslo plesniví. Na kůži se doporučuje roztok 1 lžičky dezinfekčního prostředku s 0,5 litrem vody. Pokud máte doma ústní vodu, můžete ji použít přímo na plísní postižené místo. Kousek vaty nebo hadříku namočte a vyčistěte plesnivé místo. Pamatujte na to, že pokud kůže rychle uschne, například na slunci, změní tvar, zkrabatí se a ztvrdne. Kožené výrobky nechte vyschnout pomalu a následně je ošetřete specializovanými výrobky. Těmi jsou krémy na boty, vosky či spreje na kožené sedačky apod. Kůži tak navrátíte pěkný lesklý vzhled, zajistíte pružnost i pěknou barvu.

